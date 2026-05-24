El historial del Chacho Coudet en finales: el técnico de River busca romper el maleficio en Córdoba
River y Belgrano definen al campeón del Torneo Apertura en el Estadio Mario Alberto Kempes y el entrenador buscará ganar su primer título con el Millonario.
Este domingo, desde las 15:30, River y Belgrano de Córdoba definen al campeón del Torneo Apertura en el Estadio Mario Alberto Kempes. Con Yael Falcón Pérez como árbitro, Eduardo Coudet afrontará su quinta final como director técnico con un objetivo claro: desempatar su historial personal y cortar la sequía de dos años sin títulos en Núñez.
El Chacho está a las puertas de un partido consagratorio en su incipiente ciclo al mando del Millonario. Desde su llegada al banco de Núñez, DT imprimió una identidad voraz que se refleja en sus números: ostenta una efectividad del 83%, producto de 8 victorias, 1 empate y apenas 1 derrota, con 19 goles a favor y 5 en contra. Esta tarde en Córdoba, buscará inclinar la balanza de su historial en partidos definitorios, donde actualmente registra dos triunfos y dos derrotas.
Las finales del Chacho Coudet: de las espinas en Rosario Central a la gloria en Racing y Brasil
El camino de Coudet en los mano a mano por un título estuvo marcado por golpes duros en sus inicios y festejos importantes en sus últimos años:
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Rosario Central (2015 y 2016) - Dos caídas dolorosas: Al frente del Canalla, el DT consolidó un fútbol de alto vuelo pero no pudo coronarlo. En 2015, perdió la polémica final de la Copa Argentina ante Boca (2-0) en el mismo escenario de esta tarde, un partido recordado por el flojo arbitraje que perjudicó a los rosarinos. Al año siguiente, en el mismo certamen, cayó 4-3 ante el River de Marcelo Gallardo en un partidazo que decretó el cierre de su etapa en Rosario.
Racing (2019) - El primer grito: Tras ganar la Superliga, el Chacho disputó el Trofeo de Campeones de ese año y se sacó la espina al vencer 2-0 a Tigre, logrando su primera copa nacional en un partido único.
Atlético Mineiro (2023) - Éxito en Brasil: Su última experiencia en una serie definitiva fue en el plano internacional. Al mando del Galo, se quedó con el Campeonato Mineiro tras derrotar al América por un marcador global de 5-2.
El desafío de River: volver a gritar campeón
Para el Millonario, la final en el Mario Alberto Kempes representa la oportunidad de cortar una racha de dos años y dos meses sin levantar un trofeo, siendo la última conquista el título obtenido bajo la conducción de Martín Demichelis. En caso de dar la vuelta olímpica ante el Pirata, River alcanzará el título oficial número 73 de su historia y el número 55 en el ámbito local, estirando su palmarés como el máximo ganador de torneos de Primera División con 39 estrellas.
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