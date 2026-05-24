El historial del Chacho Coudet en finales: el técnico de River busca romper el maleficio en Córdoba

El Chacho está a las puertas de un partido consagratorio en su incipiente ciclo al mando del Millonario. Desde su llegada al banco de Núñez, DT imprimió una identidad voraz que se refleja en sus números: ostenta una efectividad del 83%, producto de 8 victorias, 1 empate y apenas 1 derrota, con 19 goles a favor y 5 en contra. Esta tarde en Córdoba, buscará inclinar la balanza de su historial en partidos definitorios, donde actualmente registra dos triunfos y dos derrotas.