El homenaje de la Selección Femenina para Lionel Messi tras su despedida: "Gracias por el fútbol, capitán"
El plantel entero posó con la histórica camiseta del último partido del diez y dejó una dedicatoria que conmovió a las redes sociales.
La histórica noche que se vivió en el Estadio Monumental en el triunfo 3-0 ante Benín sigue sumando capítulos de profunda emoción. Tras el cierre definitivo de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina, los mensajes de reconocimiento traspasaron disciplinas y planteles. En esta oportunidad, las jugadoras de la Selección Femenina se unieron al homenaje colectivo con un gesto que no tardó en volverse viral en las plataformas digitales.
El homenaje de la Selección Femenina para Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina
A través de las canales oficiales de la Albiceleste, el equipo conducido por el cuerpo técnico nacional difundió una postal en la que todo el plantel posa sosteniendo la camiseta que lució el astro rosarino durante su última función en Núñez. La imagen reflejó el enorme impacto del capitán dentro de la estructura general de la Asociación del Fútbol Argentino y el respeto transversal que cosechó a lo largo de sus más de dos décadas en el seleccionado.
IMPORTANTE: Lionel Messi usó sus redes sociales tras su despedida y emocionó a todos con un mensaje de agradecimiento
Acompañando la fotografía del grupo unido en el predio de Ezeiza, la cuenta oficial de la Selección Argentina difundió un mensaje breve pero contundente que sintetizó el sentimiento popular de todo el país deportivo: "Gracias por el fútbol, capitán". La publicación acumuló miles de interacciones y reproducciones a los pocos minutos de ser posteada.
El tributo de las futbolistas se sumó a una incontable lista de muestras de afecto provenientes de referentes de distintas disciplinas a nivel nacional e internacional. De esta manera, el seleccionado femenino volvió a evidenciar el valor del legado que deja el diez, cuya figura sirvió de inspiración para las vigentes y futuras generaciones de deportistas que visten la celeste y blanca en cada rincón del planeta.
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