El homenaje de la Selección Femenina para Lionel Messi tras su despedida: "Gracias por el fútbol, capitán"

El homenaje de la Selección Femenina para Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina

A través de las canales oficiales de la Albiceleste, el equipo conducido por el cuerpo técnico nacional difundió una postal en la que todo el plantel posa sosteniendo la camiseta que lució el astro rosarino durante su última función en Núñez. La imagen reflejó el enorme impacto del capitán dentro de la estructura general de la Asociación del Fútbol Argentino y el respeto transversal que cosechó a lo largo de sus más de dos décadas en el seleccionado.