El increíble blooper en TyC Sports durante la previa de Argentina vs. Austria: "En el mundial este de mierda"

El detrás de escena en TyC Sports: cosas que pasan en vivo

Mientras la transmisión oficial mostraba a los miles de hinchas argentinos palpitando el cruce mundialista frente a Austria, el audio del canal captó una conversación totalmente privada. Durante unos segundos, se pudo escuchar nítidamente a Ariel Rodríguez haciendo un particular chiste interno para sus compañeros de equipo de producción: "Mirá de Austria... tus grandotes que te gustan, en el mundial este de mierda".