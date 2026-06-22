El increíble blooper en TyC Sports durante la previa de Argentina vs. Austria: "En el mundial este de mierda"
Un insólito blooper sorprendió a los televidentes de TyC Sports cuando el micrófono quedó abierto y se escuchó un divertido chiste interno en pleno vivo.
La tensión del Mundial 2026 a veces da lugar a momentos muy divertidos. En esta ocasión, un impensado blooper acaparó la atención en la televisión. Un sonidista cometió un pequeño descuido, dejando el micrófono abierto, y expuso una broma interna del conductor Ariel Rodríguez frente a la pantalla.
El detrás de escena en TyC Sports: cosas que pasan en vivo
Mientras la transmisión oficial mostraba a los miles de hinchas argentinos palpitando el cruce mundialista frente a Austria, el audio del canal captó una conversación totalmente privada. Durante unos segundos, se pudo escuchar nítidamente a Ariel Rodríguez haciendo un particular chiste interno para sus compañeros de equipo de producción: "Mirá de Austria... tus grandotes que te gustan, en el mundial este de mierda".
Lejos de generar algún tipo de polémica o repudio, el curioso episodio fue tomado con muchísimo humor por los espectadores en las redes sociales. Nadie fue ofendido por el comentario, ya que rápidamente se comprendió que formaba parte de la típica confianza y complicidad que existe entre los periodistas cuando creen estar fuera del aire.
En definitiva, son simplemente cosas que pasan en la TV en vivo, donde un mínimo error técnico del sonidista puede transformar una cobertura deportiva tradicional en un instante genuino y sumamente viral.
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