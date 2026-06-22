Mundial 2026: qué pasa si mirás el partido de la Selección Argentina en el trabajo sin permiso

En contraposición, en los espacios de trabajo donde no se implementó ningún tipo de acción diferencial por parte de los directivos, el desinterés institucional provocó una caída en la motivación del 31% de los colaboradores. Por este motivo, sintonizar el juego a escondidas y sin una comunicación clara puede dañar el rendimiento general y derivar en apercibimientos por no respetar las pautas fijadas para esas jornadas.