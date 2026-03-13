El inesperado pedido de Martín Liberman a Lionel Messi: "Todo lo que tenga ganas..."
El periodista sorprendió con un mensaje dirigido al capitán de la Selección argentina y propuso una charla directa para “decirse todo en la cara”.
El periodista deportivo Martín Liberman volvió a generar revuelo en redes sociales luego de dirigirle un llamativo mensaje público a Lionel Messi. En medio del debate que se generó entre usuarios, el conductor lanzó un pedido concreto: entrevistarlo cara a cara.
A través de un descargo, Liberman planteó la posibilidad de mantener una charla directa con el capitán de la Selección argentina, sin intermediarios y con total libertad para preguntarse lo que quieran. “Messi, Lionel. Me encantaría entrevistarte mano a mano”, expresó el periodista en su mensaje, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
En ese mismo tono, dejó en claro que su idea sería tener una conversación abierta, incluso después de años en los que sus críticas al futbolista generaron fuertes polémicas entre los hinchas. “Vos me podés decir todo lo que quieras y yo puedo preguntarte con respeto todo lo que tenga ganas”, sostuvo.
El planteo no pasó desapercibido, sobre todo porque Liberman fue durante mucho tiempo uno de los comentaristas más críticos del capitán argentino, particularmente en los años en los que la Selección no lograba consagrarse en torneos internacionales.
La situación cambió de manera rotunda tras las conquistas del equipo nacional en la Copa América 2021 y, más tarde, en la Copa Mundial de la FIFA 2022, títulos que terminaron de consolidar a Messi como uno de los máximos ídolos de la historia del fútbol argentino.
Por ahora, el jugador no respondió públicamente al pedido del periodista, aunque el mensaje volvió a reactivar el debate en redes sociales entre quienes recuerdan las críticas que Liberman hizo durante años al capitán de la Selección.
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