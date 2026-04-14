El jugador asiático que pasó por Huracán y ascendió a Primera: de quién se trata

Yusuke Kato y su paso por el fútbol

Kato nació en Osaka y se formó futbolísticamente en Argentina, donde llegó siendo muy joven. Su crecimiento se dio en las divisiones juveniles de Huracán, club que lo arropó y le permitió hacerse un lugar en el primer equipo. Además, formó parte del grupo que consiguió el ascenso a Primera División en 2007, dejando un recuerdo agradable entre los hinchas.