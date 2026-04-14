El jugador asiático que pasó por Huracán y ascendió a Primera: de quién se trata
Yasuke Kato tuvo un paso existoso por el "Globo", donde su nombre quedó en la historia del club. Se retiró en 2021 tras una extensa carrera y es ayudante de campo en el Muktijoddha Sangsad KC. Descubrí su historia acá.
Yusuke Kato marcó un antes y un después en la historia del fútbol argentino, al convertirse en uno de los pocos jugadores asiáticos jugar en el ámbito local. Su paso por Huracán quedó ligado a un momento clave: fue parte del plantel que logró el ascenso a Primera División en 2007 bajo la conducción de Antonio Mohamed.
A lo largo de su carrera, Kato jugó en diferentes ligas del mundo, construyendo una sólida trayectoria en el fútbol. Tras su retiro en 2021, decidió mantenerse dentro del deporte y se convirtió en ayudante de campo en el Muktijoddha Sangsad KC.
Yusuke Kato y su paso por el fútbol
Kato nació en Osaka y se formó futbolísticamente en Argentina, donde llegó siendo muy joven. Su crecimiento se dio en las divisiones juveniles de Huracán, club que lo arropó y le permitió hacerse un lugar en el primer equipo. Además, formó parte del grupo que consiguió el ascenso a Primera División en 2007, dejando un recuerdo agradable entre los hinchas.
Luego de su etapa en el "Globo", continuó su carrera en Defensores de Belgrano antes de regresar al continente asiático. Allí tuvo pasos por distintos clubes y ligas, incluyendo experiencias en Japón, India y Tailandia, lo que le permitió sostener una trayectoria extensa y poco convencional.
Hasta 2021, Kato continuó en actividad en MIO Biwako Shiga, Dempo SC y Nakhon Ratchasima, clubes que le abrieron las puertas en la recta final de su carrera tras una extensa trayectoria en diferentes ligas asiáticas.
Su vida después del retiro
Después de dejar la actividad profesional en 2021, Kato optó por continuar dentro del mundo del fútbol desde otro rol. Se integró al cuerpo técnico de Muktijoddha Sangsad KC, donde comenzó a volcar su experiencia y a formarse en el camino de la dirección técnica, con la mira puesta en asumir en el futuro como entrenador principal.
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