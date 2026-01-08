Un lugar liberado y una chance abierta: ¿Marcelo Weigandt podría quedarse en Boca?

A ese grupo se suma Dylan Gorosito, juvenil que se destacó en el Mundial Sub-20 y que se incorporará próximamente a la pretemporada con el plantel profesional. Con Barinaga, Blondel y Gorosito como opciones, más la posibilidad latente de Weigandt, en Boca consideran que no existe hoy una urgencia por salir al mercado en busca de un refuerzo para ese sector, una decisión que también responde a la necesidad de optimizar recursos.

boca colo colo weigandt advincula.jpg

La gran incógnita pasa por la postura final del cuerpo técnico. Aunque todavía no hay una resolución tomada, puertas adentro reconocen que la chance de que Weigandt se quede y pelee por un lugar es real. Su rodaje reciente, su conocimiento del club y su polifuncionalidad aparecen como argumentos a favor en un año exigente, con la Copa Libertadores 2026 como gran objetivo.

En ese contexto, el defensor espera su oportunidad mientras se entrena a contraturno, consciente de que el escenario cambió de manera abrupta. La salida de Advíncula no solo reconfiguró el plantel, sino que también le dio una nueva vida a una historia que parecía terminada, dejando abierta la posibilidad de que el “Chelo” vuelva a vestirse de azul y oro en la Bombonera.