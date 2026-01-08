Un lugar liberado y una chance abierta: ¿Marcelo Weigandt podría quedarse en Boca?
La salida anticipada de Luis Advíncula reordenó el lateral derecho y abrió un escenario inesperado para el defensor que regresó de su préstamo en Inter Miami.
La rescisión anticipada del contrato de Luis Advíncula provocó un efecto inmediato en la planificación deportiva de Boca y dejó al descubierto un hueco sensible en el lateral derecho. En medio de ese nuevo escenario, Marcelo Weigandt volvió a aparecer en el radar del cuerpo técnico como una alternativa concreta, pese a que hasta hace poco su continuidad parecía poco probable.
El defensor, que regresó tras su préstamo en Inter Miami, hoy se entrena a contraturno, pero su situación podría cambiar en las próximas semanas. La salida del peruano no solo significó la partida de un futbolista experimentado, sino también la pérdida de uno de los referentes del vestuario, aun cuando su protagonismo en cancha había disminuido en el último tiempo.
Ese vacío obligó a revisar opciones internas y, en ese análisis, el nombre de Weigandt comenzó a ganar fuerza. Si bien inicialmente no figuraba en los planes principales para la temporada, la falta de variantes consolidadas en el puesto reabrió una puerta que parecía cerrada. El lateral de 25 años volvió al club tras una extensa experiencia en el fútbol estadounidense, donde tuvo continuidad y logró títulos importantes.
En Inter Miami fue campeón de la MLS junto a Lionel Messi y acumuló 71 partidos oficiales, con dos goles y dos asistencias. Bajo la conducción de Javier Mascherano, alternó titularidades y suplencias, pero casi siempre sumó minutos, algo que hoy juega a su favor en la consideración interna. Actualmente, la competencia en el lateral derecho tiene varios nombres, aunque ninguno indiscutido.
Un puesto que pide dueño en Boca: ¿se queda Weigandt tras la salida de Advíncula?
Juan Barinaga logró afirmarse durante el segundo semestre de 2025, primero con Miguel Ángel Russo y luego con Úbeda, y aparece como la principal referencia del puesto. Detrás suyo está Lucas Blondel, quien había negociado su salida a Argentinos Juniors ante la falta de continuidad, pero que por ahora permanecerá en el club tras la desvinculación de Advíncula.
A ese grupo se suma Dylan Gorosito, juvenil que se destacó en el Mundial Sub-20 y que se incorporará próximamente a la pretemporada con el plantel profesional. Con Barinaga, Blondel y Gorosito como opciones, más la posibilidad latente de Weigandt, en Boca consideran que no existe hoy una urgencia por salir al mercado en busca de un refuerzo para ese sector, una decisión que también responde a la necesidad de optimizar recursos.
La gran incógnita pasa por la postura final del cuerpo técnico. Aunque todavía no hay una resolución tomada, puertas adentro reconocen que la chance de que Weigandt se quede y pelee por un lugar es real. Su rodaje reciente, su conocimiento del club y su polifuncionalidad aparecen como argumentos a favor en un año exigente, con la Copa Libertadores 2026 como gran objetivo.
En ese contexto, el defensor espera su oportunidad mientras se entrena a contraturno, consciente de que el escenario cambió de manera abrupta. La salida de Advíncula no solo reconfiguró el plantel, sino que también le dio una nueva vida a una historia que parecía terminada, dejando abierta la posibilidad de que el “Chelo” vuelva a vestirse de azul y oro en la Bombonera.
