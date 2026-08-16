El jugador que lesionó a Neymar en 2020 le negó el saludo en el Santos vs. Vasco da Gama
Thiago Mendes evitó saludar al astro brasileño durante el protocolo previo al partido y ambos volvieron a protagonizar un tenso momento en pleno duelo por el Brasileirao.
La rivalidad entre Neymar y Thiago Mendes sumó un nuevo capítulo. Antes del partido entre Santos y Vasco por la fecha 23 del Brasileirao, el mediocampista brasileño tuvo un particular gesto con el delantero: le negó el saludo durante el protocolo previo al encuentro y generó sorpresa en el máximo referente del Peixe.
El episodio ocurrió en el estadio Sao Januário, minutos antes de un partido importante para Santos en su lucha por la permanencia. Neymar atinó a estrecharle la mano al actual capitán de Vasco, pero Mendes lo evitó y continuó con el saludo al resto de los jugadores.
El jugador que lesionó a Neymar en 2020 le negó el saludo en el Santos-Vasco
La tensión volvió a quedar expuesta pocos minutos después. Durante el sorteo previo al comienzo del encuentro, los dos futbolistas volvieron a quedar frente a frente. Si bien intercambiaron los banderines correspondientes al protocolo, nuevamente evitaron saludarse, dejando en evidencia que la relación entre ambos continúa lejos de ser buena.
El partido terminó con una contundente victoria 3-0 de Santos, que además contó con una destacada asistencia de Benjamín Rollheiser. Para Vasco, en tanto, significó una derrota como local en una jornada que también tuvo los estrenos de los argentinos Facundo Colidio y Santiago Sosa.
La historia entre ambos futbolistas comenzó en 2020, cuando compartían protagonismo en la Ligue 1. En un encuentro entre Paris Saint-Germain y Olympique de Lyon, Mendes protagonizó una fuerte infracción sobre Neymar, quien debió abandonar el campo de juego. El brasileño sufrió un esguince en el tobillo izquierdo y se retiró entre lágrimas. Aquella acción marcó el comienzo de una relación cargada de tensión que, seis años después, todavía tiene nuevos episodios.
El conflicto tuvo otro capítulo en febrero de 2026, durante un anterior enfrentamiento entre Santos y Vasco. En aquella oportunidad, Neymar y Mendes tuvieron una fuerte discusión dentro del campo de juego y el mediocampista terminó propinándole un cabezazo al delantero.
Después de aquel encuentro, Neymar no ocultó su enojo y apuntó duramente contra su rival. “Él siempre es el que arma problemas, siempre intenta hacerse el duro, siempre es así”, había declarado el astro brasileño.
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