El jugador que lesionó a Neymar en 2020 le negó el saludo en el Santos vs. Vasco da Gama

El conflicto tuvo otro capítulo en febrero de 2026, durante un anterior enfrentamiento entre Santos y Vasco. En aquella oportunidad, Neymar y Mendes tuvieron una fuerte discusión dentro del campo de juego y el mediocampista terminó propinándole un cabezazo al delantero.

Después de aquel encuentro, Neymar no ocultó su enojo y apuntó duramente contra su rival. “Él siempre es el que arma problemas, siempre intenta hacerse el duro, siempre es así”, había declarado el astro brasileño.