Mundial 2026: Uruguay pierde a una de sus figuras por lesión
Giorgian De Arrascaeta sufrió un desgarro durante una práctica y Marcelo Bielsa deberá modificar la lista a pocos días del debut en la Copa del Mundo.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 atraviesa sus últimos días y las selecciones ultiman detalles antes del comienzo de la competencia. Sin embargo, no todas son buenas noticias en la concentración de Uruguay. Cuando parecía que Giorgian De Arrascaeta había dejado atrás los problemas físicos que lo afectaron durante las últimas semanas, una nueva lesión cambió completamente el panorama y lo dejó sin posibilidades de participar en la máxima cita del fútbol internacional.
La noticia generó preocupación inmediata dentro del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa. Según trascendió desde la concentración uruguaya, el futbolista sufrió un desgarro durante uno de los entrenamientos realizados en la etapa final de preparación. La gravedad de la lesión hace imposible que pueda recuperarse a tiempo para competir en el torneo, por lo que quedó automáticamente descartado de la lista de convocados.
La situación resulta especialmente dolorosa para el jugador debido al esfuerzo que había realizado para llegar en condiciones a la Copa del Mundo. Apenas un mes atrás había atravesado un complicado proceso de recuperación tras sufrir una fractura de clavícula durante su actividad con Flamengo. Aquella lesión puso en duda su presencia en la convocatoria, aunque la evolución favorable permitió que finalmente integrara la nómina presentada por Bielsa.
Después de recibir el alta médica, el mediocampista logró reincorporarse a los entrenamientos y volvió a sumar minutos con la camiseta celeste. Incluso participó de los últimos amistosos previos al certamen, en los que Uruguay igualó frente a Inglaterra y Argelia. Todo indicaba que estaba listo para afrontar el desafío mundialista, pero el nuevo inconveniente físico terminó modificando por completo el escenario.
Dura baja: la importancia de Giorgian De Arrascaeta en Uruguay
La baja representa un golpe importante para las aspiraciones del seleccionado uruguayo. Durante el ciclo de Bielsa, De Arrascaeta se consolidó como uno de los jugadores más utilizados cuando estuvo disponible. Su capacidad para generar juego, asistir a los delanteros y aportar desequilibrio en los metros finales lo convirtió en una pieza fundamental dentro de la estructura táctica del entrenador argentino.
A lo largo de su recorrido con la selección mayor, el volante construyó estadísticas que reflejan su relevancia. Disputó 59 encuentros oficiales e internacionales, marcó 13 goles y entregó siete asistencias, números que lo ubican entre los futbolistas más influyentes de la última etapa de la Celeste. Además, acumuló más de tres mil minutos en cancha y se transformó en una referencia para varias generaciones de jugadores.
Ahora la atención se centra en la decisión que deberá tomar Bielsa para reemplazarlo. El reglamento de la FIFA permite efectuar modificaciones en la lista definitiva por lesiones o enfermedades graves hasta 24 horas antes del debut de cada selección. Por ese motivo, Uruguay todavía dispone de algunos días para comunicar oficialmente quién ocupará el lugar vacante.
Las alternativas son variadas. El cuerpo técnico podría optar por convocar a otro mediocampista con características similares para mantener el equilibrio de la plantilla, aunque tampoco se descarta aprovechar la vacante para incorporar un delantero adicional, teniendo en cuenta que la nómina cuenta con pocas opciones específicas para esa posición.
Mientras la selección continúa con los trabajos de preparación, la ausencia de De Arrascaeta se convierte en una de las noticias más impactantes de la previa mundialista. Uruguay pierde a uno de sus futbolistas más talentosos y experimentados justo antes del inicio de la competencia, obligando al "Loco" a reorganizar sus planes cuando el debut ya aparece en el horizonte más cercano.
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