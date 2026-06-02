Mundial 2026: Uruguay pierde a una de sus figuras por lesión

Dura baja: la importancia de Giorgian De Arrascaeta en Uruguay

La baja representa un golpe importante para las aspiraciones del seleccionado uruguayo. Durante el ciclo de Bielsa, De Arrascaeta se consolidó como uno de los jugadores más utilizados cuando estuvo disponible. Su capacidad para generar juego, asistir a los delanteros y aportar desequilibrio en los metros finales lo convirtió en una pieza fundamental dentro de la estructura táctica del entrenador argentino.

A lo largo de su recorrido con la selección mayor, el volante construyó estadísticas que reflejan su relevancia. Disputó 59 encuentros oficiales e internacionales, marcó 13 goles y entregó siete asistencias, números que lo ubican entre los futbolistas más influyentes de la última etapa de la Celeste. Además, acumuló más de tres mil minutos en cancha y se transformó en una referencia para varias generaciones de jugadores.

de arrascaeta

Ahora la atención se centra en la decisión que deberá tomar Bielsa para reemplazarlo. El reglamento de la FIFA permite efectuar modificaciones en la lista definitiva por lesiones o enfermedades graves hasta 24 horas antes del debut de cada selección. Por ese motivo, Uruguay todavía dispone de algunos días para comunicar oficialmente quién ocupará el lugar vacante.

Las alternativas son variadas. El cuerpo técnico podría optar por convocar a otro mediocampista con características similares para mantener el equilibrio de la plantilla, aunque tampoco se descarta aprovechar la vacante para incorporar un delantero adicional, teniendo en cuenta que la nómina cuenta con pocas opciones específicas para esa posición.

Mientras la selección continúa con los trabajos de preparación, la ausencia de De Arrascaeta se convierte en una de las noticias más impactantes de la previa mundialista. Uruguay pierde a uno de sus futbolistas más talentosos y experimentados justo antes del inicio de la competencia, obligando al "Loco" a reorganizar sus planes cuando el debut ya aparece en el horizonte más cercano.