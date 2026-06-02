Sorpresa: el modelo matemático que acertó los últimos campeones predijo al ganador del Mundial 2026

Qué pronostica el modelo para la Selección Argentina

En el caso de la Albiceleste, el panorama inicial es positivo. El informe proyecta una sólida actuación en la fase de grupos y una clasificación sin mayores sobresaltos a las instancias eliminatorias. Sin embargo, el recorrido del equipo dirigido por Lionel Scaloni finalizaría en los cuartos de final. Según la simulación, Argentina sería eliminada por Portugal, selección que luego avanzaría hasta el partido decisivo.

El estudio también anticipa otros resultados sorpresivos. Entre ellos aparece una eventual eliminación de Brasil a manos de Japón, un escenario que representaría uno de los grandes impactos de la historia reciente de los Mundiales. Además, España, Inglaterra y Francia tampoco lograrían alcanzar la final, pese a figurar entre los principales candidatos en la previa.

Aunque se trata apenas de una proyección estadística, el antecedente de haber acertado a los últimos tres campeones convirtió al modelo de Panmure Liberum en uno de los análisis más observados en la antesala del Mundial 2026.