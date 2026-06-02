Sorpresa: el modelo matemático que acertó los últimos campeones predijo al ganador del Mundial 2026
Un modelo matemático que anticipó a los campeones de 2014, 2018 y 2022 proyectó al ganador del Mundial 2026 y el recorrido de Argentina.
A pocos días del inicio del Mundial 2026, una nueva predicción generó repercusión entre los fanáticos del fútbol. Se trata del modelo desarrollado por Joachim Klement, estratega de la firma de inversión Panmure Liberum, que ganó notoriedad por haber anticipado correctamente los títulos de Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022.
A diferencia de los análisis basados exclusivamente en cuestiones futbolísticas, esta proyección incorpora variables económicas y demográficas para estimar el rendimiento de las selecciones participantes. Entre los factores considerados aparecen el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita, la población, las condiciones climáticas, la localía y la posición en el ranking FIFA. Según Klement, estos elementos permiten explicar más de la mitad del desempeño de los equipos durante una Copa del Mundo.
Países Bajos campeón y una final inédita ante Portugal
La principal sorpresa del informe es la final proyectada para el Mundial 2026. Según el modelo, el partido decisivo enfrentará a Países Bajos y Portugal, una definición inédita en la historia de las Copas del Mundo.
El pronóstico indica además que el conjunto neerlandés se impondrá y conquistará el primer título mundial de su historia, luego de haber perdido tres finales en ediciones anteriores. La simulación deja fuera de la definición a varias selecciones consideradas favoritas por especialistas y casas de apuestas, entre ellas Argentina, Brasil, Francia, España e Inglaterra.
Qué pronostica el modelo para la Selección Argentina
En el caso de la Albiceleste, el panorama inicial es positivo. El informe proyecta una sólida actuación en la fase de grupos y una clasificación sin mayores sobresaltos a las instancias eliminatorias. Sin embargo, el recorrido del equipo dirigido por Lionel Scaloni finalizaría en los cuartos de final. Según la simulación, Argentina sería eliminada por Portugal, selección que luego avanzaría hasta el partido decisivo.
El estudio también anticipa otros resultados sorpresivos. Entre ellos aparece una eventual eliminación de Brasil a manos de Japón, un escenario que representaría uno de los grandes impactos de la historia reciente de los Mundiales. Además, España, Inglaterra y Francia tampoco lograrían alcanzar la final, pese a figurar entre los principales candidatos en la previa.
Aunque se trata apenas de una proyección estadística, el antecedente de haber acertado a los últimos tres campeones convirtió al modelo de Panmure Liberum en uno de los análisis más observados en la antesala del Mundial 2026.
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