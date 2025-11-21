Lanús vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana 2025: horario, formaciones y TV

lanus mineiro

Tras superar por penales a Atlético Bucaramanga en 16avos, avanzó con autoridad ante Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle. Ahora, está a un paso de conquistar su primera Sudamericana, un objetivo que seduce por su valor histórico y por el impulso que representaría para un ciclo técnico que ya muestra señales de crecimiento.

Con Piero Maza como árbitro principal y Juan Lara en el VAR, el encuentro será transmitido por ESPN, Disney+ y DSports. El choque entre argentinos y brasileños promete un partido de alto voltaje futbolístico, donde cada detalle puede inclinar la balanza y donde ambos equipos llegarán con la convicción de que esta final puede marcar un antes y un después en sus temporadas.

image

Lanús vs. Atlético Mineiro: probables formaciones

Lanús : Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdos, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Correa; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdos, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Correa; Rodrigo Castillo. Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk y Dudu. DT: Jorge Sampaoli.

Lanús vs. Atlético Mineiro: ortos datos

Hora: 17:00.

17:00. Estadio: Defensores del Chaco.

Defensores del Chaco. Árbitro: Piero Maza (CHI).

Piero Maza (CHI). VAR: Juan Lara (CHI).

Juan Lara (CHI). TV: ESPN, Disney+ y DSports.