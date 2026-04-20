El llamativo posteo de Kevin Castaño tras ser "borrado" por Coudet en el Superclásico
El volante colombiano, que costó 12 millones de dólares, no fue ni al banco de suplentes en la derrota ante Boca. Minutos después del partido, subió una foto que sorprendió.
La interna de River parece estar al rojo vivo tras la caída por 1-0 ante Boca. Mientras el plantel procesaba la derrota en el vestuario, Kevin Castaño llamó la atención de todos con una publicación en sus redes sociales. El mediocampista colombiano, que llegó al club como una de las grandes apuestas del mercado de pases, quedó fuera de la lista de concentrados por decisión técnica de Eduardo Coudet, una determinación que marca el momento crítico que atraviesa el jugador.
Poco después de que terminara el partido, Castaño compartió en su cuenta de Instagram una imagen junto a su esposa y su pequeña hija. En la foto se puede ver a su familia luciendo camisetas y gorros del Millonario, una muestra de apoyo institucional que, sin embargo, se dio en un contexto de total marginalidad deportiva para el volante.
La publicación no pasó desapercibida para los hinchas, quienes se debaten entre el apoyo al jugador y el desconcierto por su presente. El futtbolista, que fue pieza clave y titular de la Selección de Colombia en el subcampeonato de la Copa América 2024, parece haber perdido toda la confianza del "Chacho", quien prefirió apostar por otras variantes para el mediocampo ante las ausencias de Juanfer Quintero y Fausto Vera.
La situación del colombiano es, cuanto menos, preocupante para las finanzas y el armado futbolístico de la Banda. A principios de 2025, River desembolsó cerca de 12 millones de dólares para quedarse con la totalidad de su ficha, con la expectativa de que se convirtiera en el dueño del círculo central.
Sin embargo, los números hablan por sí solos: en lo que va del año, Castaño apenas sumó 137 minutos divididos en seis partidos. Su salida en el entretiempo del duelo ante Carabobo por la Copa Sudamericana parece haber sido el punto de quiebre en su relación con el cuerpo técnico. Hoy, el interrogante pasa por saber qué sucederá en el futuro cercano.
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