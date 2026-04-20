El llamativo posteo de Kevin Castaño tras ser "borrado" por Coudet en el Superclásico

La interna de River parece estar al rojo vivo tras la caída por 1-0 ante Boca. Mientras el plantel procesaba la derrota en el vestuario, Kevin Castaño llamó la atención de todos con una publicación en sus redes sociales. El mediocampista colombiano, que llegó al club como una de las grandes apuestas del mercado de pases, quedó fuera de la lista de concentrados por decisión técnica de Eduardo Coudet, una determinación que marca el momento crítico que atraviesa el jugador.