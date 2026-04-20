Rodolfo D'Onofrio lanzó un dardo letal tras la derrota de River en el Superclásico: "¿Habrá justicia?"
El expresidente de River explotó en las redes sociales por el penal no cobrado sobre el final del partido. Criticó con dureza al VAR y sembró dudas sobre la transparencia del arbitraje.
El clima post Superclásico en River está lejos de ser calmo. A la autocrítica de Eduardo Coudet por el rendimiento del equipo se le sumó un fuerte malestar dirigencial por el trabajo de Héctor Paletta en el VAR, quien decidió no convocar a Darío Herrera para revisar el polémico desplazamiento de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta. En este contexto, Rodolfo D’Onofrio reapareció públicamente para jugar fuerte y alinear su discurso con la actual conducción del club.
A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario millonario fue categórico al evaluar la jugada que pudo haber cambiado el destino del encuentro. “El VAR en el partido de River y Boca no llamó para observar el penal a favor de River, fue clarísimo PENAL. ¿Habrá JUSTICIA? Todo está en duda”, disparó D’Onofrio, utilizando las mayúsculas para enfatizar su indignación.
El mensaje del dirigente que marcó una época dorada en Núñez no es casual. Se da en un momento de máxima tensión institucional, luego de que River oficializara el pasado 14 de marzo su distanciamiento del Comité Ejecutivo de la AFA. Para D’Onofrio, la omisión del VAR no fue un error aislado, sino una pieza más en un rompecabezas de fallos que, según entienden en el club, vienen perjudicando sistemáticamente a la institución.
La bronca de la dirigencia de River con Paletta no nació este domingo. En los pasillos del Monumental recordaron otros antecedentes recientes donde el encargado de la tecnología no intervino en jugadas determinantes. Entre ellas, mencionaron una mano de Gastón Campi ante Barracas Central en la primera fecha y un empujón de Milton Giménez sobre Paulo Díaz en el Superclásico anterior, previo al gol de Exequiel Zeballos.
Con el respaldo público de D’Onofrio, River refuerza su postura de sentirse "la guardia alta" frente a las decisiones arbitrales. Mientras Boca celebra el triunfo y el historial a su favor, en el club de Núñez la derrota parece haber sido el detonante final para una batalla política y reglamentaria que promete seguir sumando capítulos en la Asociación del Fútbol Argentino.
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