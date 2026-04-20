Rodolfo D'Onofrio lanzó un dardo letal tras la derrota de River en el Superclásico: "¿Habrá justicia?"

El mensaje del dirigente que marcó una época dorada en Núñez no es casual. Se da en un momento de máxima tensión institucional, luego de que River oficializara el pasado 14 de marzo su distanciamiento del Comité Ejecutivo de la AFA. Para D’Onofrio, la omisión del VAR no fue un error aislado, sino una pieza más en un rompecabezas de fallos que, según entienden en el club, vienen perjudicando sistemáticamente a la institución.