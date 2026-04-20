Leandro Paredes reveló el rol de Gago para su vuelta a Boca: "Me explotó el teléfono"
El mediocampista contó detalles desconocidos sobre su regreso al Xeneize y reconoció la insistencia del exentrenador.
Tras ser el héroe del Superclásico con su gol en el Monumental, Leandro Paredes volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por una confesión que sorprendió a todos en el mundo Boca. En una charla distendida, el mediocampista reveló cómo se gestó su regreso al club y dejó en claro que Fernando Gago fue determinante para adelantar los tiempos de su vuelta.
El campeón del mundo explicó que su retorno no estaba previsto para este momento de su carrera, sino más adelante: "Mi proyección estaba prevista para después el mundial. Yo creo que Fer Gago fue uno de los que ayudó a que yo tome esta decisión mucho más temprano". La frase expone un cambio de rumbo que terminó siendo clave para el presente del equipo.
Pero lo más llamativo llegó cuando detalló el nivel de insistencia del exentrenador: "Me explotó el teléfono. Me llamaba todos los días. A Marita, a mí. Su mujer llamaba a mi mujer. Y cuando convencía a mi mujer, intentamos venir, pero ahí no se dio y aparecí después en junio". El relato, cargado de naturalidad, dejó ver hasta qué punto Gago se involucró personalmente para convencerlo.
Más allá de la decisión deportiva, también se refirió al impacto familiar que implicó el regreso a la Argentina. Lejos de la imagen idealizada que muchas veces se proyecta, el mediocampista expuso las dificultades que atravesaron en la adaptación: "Fue un proceso largo. Tuve conversaciones con mi mujer, con mis hijos, que ahora están grandes y entienden. No era fácil para ellos y no fue fácil cuando llegamos al país. La adaptación no fue para nada fácil y hoy en día están mucho mejor, pero la verdad es que no la pasaron bien".
En ese sentido, dejó una reflexión que aporta una mirada más profunda sobre la vida del futbolista profesional: "La gente ve lo que uno muestra afuera, pero puertas adentro pasan cosas que a uno no lo tienen al 100% enfocado en lo que tiene que estar".
Sus palabras no solo explican cómo se dio su regreso, sino que también ayudan a entender el valor personal detrás de esa decisión. En un contexto donde muchas veces prima lo deportivo, Paredes puso sobre la mesa el peso de lo familiar y emocional.
Hoy, ya asentado nuevamente y siendo una de las figuras del equipo, su historia suma un nuevo capítulo. Y detrás del gol en el Superclásico, aparece una trama menos visible, marcada por llamados insistentes, decisiones difíciles y un proceso de adaptación que no fue sencillo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario