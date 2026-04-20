Leandro Paredes reveló el rol de Gago para su vuelta a Boca: "Me explotó el teléfono"

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Sus palabras no solo explican cómo se dio su regreso, sino que también ayudan a entender el valor personal detrás de esa decisión. En un contexto donde muchas veces prima lo deportivo, Paredes puso sobre la mesa el peso de lo familiar y emocional.

Hoy, ya asentado nuevamente y siendo una de las figuras del equipo, su historia suma un nuevo capítulo. Y detrás del gol en el Superclásico, aparece una trama menos visible, marcada por llamados insistentes, decisiones difíciles y un proceso de adaptación que no fue sencillo.