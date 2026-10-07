El lujoso palco de Lionel Messi en el Monumental: cocina, living y una vista privilegiada

La ubicación es otro de los grandes atractivos. Desde el palco, Messi y sus invitados pueden observar el campo de juego desde una posición privilegiada, con una panorámica completa del Monumental y de lo que ocurre durante los partidos. Su emplazamiento funciona prácticamente como una atalaya, desde la que se puede contemplar el desarrollo del encuentro con una perspectiva diferente a la de las plateas convencionales.