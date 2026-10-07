El lujoso palco de Lionel Messi en el Monumental: cocina, living y una vista privilegiada
El capitán de la Selección Argentina tiene un exclusivo espacio en el estadio de River, con todas las comodidades para disfrutar de los partidos.
Lionel Messi no solamente tiene un lugar asegurado dentro del campo de juego cuando juega la Selección Argentina. El capitán también cuenta con un exclusivo palco en el estadio Monumental, un espacio privado desde el que puede disfrutar de los partidos junto a familiares, amigos e invitados.
El sector se destaca por sus comodidades y por una ubicación que permite seguir cada detalle de lo que sucede sobre el césped. A diferencia de las tradicionales plateas, el palco ofrece un ambiente mucho más íntimo y confortable, pensado para vivir los partidos con una perspectiva privilegiada. Se trata, en definitiva, de un reducto especialmente acondicionado para disfrutar del espectáculo con comodidad y cierta distancia del bullicio habitual de las tribunas.
En su interior, el espacio cuenta con un living equipado para recibir invitados y una cocina, además de distintos sectores que permiten disfrutar del encuentro sin resignar confort. La distribución del lugar genera una suerte de estancia privada dentro del estadio, con los servicios necesarios para que sus ocupantes puedan permanecer allí durante toda la jornada sin perder detalle de lo que sucede en el campo de juego.
La ubicación es otro de los grandes atractivos. Desde el palco, Messi y sus invitados pueden observar el campo de juego desde una posición privilegiada, con una panorámica completa del Monumental y de lo que ocurre durante los partidos. Su emplazamiento funciona prácticamente como una atalaya, desde la que se puede contemplar el desarrollo del encuentro con una perspectiva diferente a la de las plateas convencionales.
El palco se convirtió así en otro de los lugares vinculados a Messi dentro de uno de los estadios más importantes de la Argentina. Mientras el rosarino protagoniza las grandes noches futbolísticas sobre el césped, su espacio privado en el Monumental le permite disfrutar de los partidos desde un lugar reservado y con todas las comodidades, en un auténtico solaz para el astro argentino y sus acompañantes.
Con el paso de los años, además, el vínculo de Messi con el estadio de River quedó asociado a algunos de los momentos más importantes de su carrera con la Selección Argentina, lo que vuelve todavía más especial el hecho de contar con un espacio propio dentro del Monumental.
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