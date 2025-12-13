El mensaje de Chacarita Jrs. por la muerte del Héctor Alterio: "Funebrero en el corazón"

Alterio nació en Buenos Aires en 1929 y debutó en 1948 con la obra Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona. Su formación en arte dramático lo llevó a fundar la compañía Nuevo Teatro durante la década del 60, con el objetivo de renovar la escena argentina en un período marcado por la experimentación cultural y el auge de nuevas propuestas teatrales. Su consagración en el cine llegó con Todo sol es amargo, estrenada en 1966, que le abrió las puertas a una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los intérpretes más destacados de su generación.