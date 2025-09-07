El mensaje de Chiqui Tapia tras la victoria de Fuerza Patria: "Que sigan los éxitos"
El presidente de la AFA felicitó al gobernador de Buenos Aires y destacó que el triunfo del peronismo es un impulso clave para la transformación de la provincia.
Claudio “Chiqui” Tapia celebró el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses con un mensaje en redes sociales. El presidente de la AFA felicitó a Axel Kicillof y a su equipo por la victoria y afirmó que el resultado representa un impulso clave para profundizar el proceso de transformación en la provincia de Buenos Aires.
En su cuenta oficial de X, el mandatario escribió: “En este día tan importante y especial, quiero felicitar a @Kicillofok y a todo su equipo de trabajo por el contundente triunfo en las elecciones legislativas. Este resultado representa un impulso clave para profundizar la transformación de la provincia. Que sigan los éxitos”.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, habitual aliado de distintos sectores del peronismo, volvió a marcar presencia en el plano político con un gesto de respaldo al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien fue una de las figuras centrales de la victoria electoral del domingo que sorprendió a muchos teniendo en cuenta la diferencia de 14 puntos que, en principio, podía ser mucho menor.
Qué dijo Javier Milei luego del triunfo de Fuerza Patria en las Elecciones
"En el plano político hemos tenido una clara derrota. Lo primero que hay que aceptar son los resultados, que hoy no han sido positivos y hay que aceptarlo. Al mismo tiempo, cuando uno mira estos resultados, queda clara que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en elecciones legislativas. Este es el piso para nosotros y el techo para ellos, porque estaban en juego sus cargos. No hay opción de repetir los errores. Es momento de autocrítica", expresó el presidente desde el búnker de La Libertad Avanza en el Salón Vonharv de la ciudad de La Plata.
