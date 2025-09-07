El mensaje de Chiqui Tapia tras la victoria de Fuerza Patria: "Que sigan los éxitos"

Qué dijo Javier Milei luego del triunfo de Fuerza Patria en las Elecciones

"En el plano político hemos tenido una clara derrota. Lo primero que hay que aceptar son los resultados, que hoy no han sido positivos y hay que aceptarlo. Al mismo tiempo, cuando uno mira estos resultados, queda clara que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en elecciones legislativas. Este es el piso para nosotros y el techo para ellos, porque estaban en juego sus cargos. No hay opción de repetir los errores. Es momento de autocrítica", expresó el presidente desde el búnker de La Libertad Avanza en el Salón Vonharv de la ciudad de La Plata.