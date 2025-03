El mensaje de Dibu Martínez tras la goleada de Argentina a Brasil: "Baile, comanla"

Fiel a su estilo provocador, el arquero del Aston Villa utilizó sus redes sociales para manifestar su felicidad por el triunfo y, de paso, enviar un mensaje directo a quienes habían hablado de más antes del partido. "Gracias gente por este recibimiento y apoyo, tratamos de entregarles con compromiso y sacrificio para ustedes", publicó en Instagram. Pero lo que más llamó la atención fueron las dos palabras con las que cerró su mensaje: "Cómanla" y "Baile", dejando en claro la superioridad argentina en el campo de juego.

image.png

Lejos de quedarse en las redes, Dibu también se refirió al partido en zona mixta y no dudó en lanzar una indirecta a los jugadores brasileños: "A mí me enseñaron que hay que hablar antes de los partidos. La verdad que el chico necesita un poco de educación", en clara alusión a Raphinha, quien había calentado el partido con declaraciones previas.

El arquero no fue el único que se expresó con contundencia. Leandro Paredes también dejó en claro su postura sobre las palabras de Raphinha antes del encuentro: "No hay que hablar antes si después no te da para demostrarlo en la cancha. Apenas dijo eso, lo mandamos al grupo de WhatsApp y lo tomamos como motivación".

Rodrigo De Paul, otro de los líderes de la Albiceleste, también apuntó contra los dichos previos: "Hace 5 o 6 años que somos la mejor selección de todas, que nos respeten". Argentina no solo habló con la pelota, sino que también dejó un mensaje claro: este equipo está para seguir haciendo historia.