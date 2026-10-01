El Ecuador de Marcelo Gallardo empató sin goles ante Japón pero lo perdió por penales
El seleccionado dirigido por el entrenador argentino igualó 0-0 durante los 90 minutos en Yokohama y cayó 5-4 en la tanda desde los doce pasos. No consiguió ganar en sus dos primeras presentaciones.
La Selección de Ecuador no pudo conseguir su primera victoria desde la llegada de Marcelo Gallardo. En su segunda presentación bajo las órdenes del entrenador argentino, el combinado sudamericano empató 0-0 frente a Japón en el International Stadium de Yokohama y posteriormente perdió 5-4 en la definición por penales.
El resultado prolongó el comienzo sin triunfos del ciclo del Muñeco. En su debut al frente de la Tri el equipo había sufrido una derrota por 3-0 frente a Corea del Sur. Ahora, ante el conjunto asiático, consiguió mantener el arco en cero, aunque tampoco logró convertir durante el tiempo reglamentario.
El encuentro formó parte del cuadrangular amistoso que Ecuador disputa durante esta Fecha FIFA y que todavía tendrá un partido más para el equipo conducido por Gallardo.
Ecuador y Japón no pudieron romper el cero
Durante los 90 minutos, ninguno de los dos seleccionados consiguió sacar ventaja. Ecuador intentó sostener un partido equilibrado ante un rival que también tuvo dificultades para encontrar espacios en ataque. El marcador permaneció 0-0 durante el primer tiempo y tampoco se modificó en el complemento.
Gallardo realizó diferentes modificaciones para intentar darle otra dinámica al equipo, aunque el resultado no cambió. En el segundo tiempo ingresaron, entre otros, Félix Torres, Jeremy Sarmiento, Denil Castillo, Juan Riquelme Angulo y Anthony Valencia.
Japón también movió el banco con la intención de encontrar el gol, con ingresos como los de Ayase Ueda, Daichi Kamada, Junya Ito y Daizen Maeda. Sin embargo, el empate sin goles se mantuvo hasta el final y el ganador tuvo que definirse desde el punto penal.
Japón ganó la tanda por 5-4
La igualdad llevó el encuentro directamente a los penales. En esa instancia, el local fue más efectivo y terminó imponiéndose por 5-4. La definición permitió que el seleccionado asiático se quedara con la victoria después de un partido cerrado y sin goles, mientras que Ecuador volvió a quedarse con un resultado negativo en el inicio del ciclo del Muñeco.
Para el directo técnico argentino, la tanda fue una nueva oportunidad para evaluar a sus futbolistas en un contexto internacional, aunque el resultado volvió a dejar pendiente la primera victoria desde su llegada. El comienzo del ciclo había sido complicado, ya que Corea del Sur se impuso por 3-0 en el primer amistoso.
Ante Japón, el equipo mostró una faceta defensiva más sólida y logró terminar el partido sin recibir goles, aunque todavía necesita mejorar en la generación ofensiva para transformar esa solidez en resultados positivos.
¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador?
El seleccionado ecuatoriano todavía tiene un encuentro por disputar dentro de este cuadrangular. Será ante Panamá, el lunes a las 3:30, en Tokio, en el partido correspondiente al tercer puesto.
El duelo será una nueva oportunidad para que el ídolo de River consiga su primera victoria al frente de Ecuador. Los nipones, en tanto, disputarán la final del certamen ante Nueva Zelanda, que consiguió avanzar después de imponerse por penales frente al conjunto panameño.
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