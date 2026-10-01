El Ecuador de Marcelo Gallardo empató sin goles ante Japón pero lo perdió por penales

Japón también movió el banco con la intención de encontrar el gol, con ingresos como los de Ayase Ueda, Daichi Kamada, Junya Ito y Daizen Maeda. Sin embargo, el empate sin goles se mantuvo hasta el final y el ganador tuvo que definirse desde el punto penal.

Japón ganó la tanda por 5-4

La igualdad llevó el encuentro directamente a los penales. En esa instancia, el local fue más efectivo y terminó imponiéndose por 5-4. La definición permitió que el seleccionado asiático se quedara con la victoria después de un partido cerrado y sin goles, mientras que Ecuador volvió a quedarse con un resultado negativo en el inicio del ciclo del Muñeco.

Para el directo técnico argentino, la tanda fue una nueva oportunidad para evaluar a sus futbolistas en un contexto internacional, aunque el resultado volvió a dejar pendiente la primera victoria desde su llegada. El comienzo del ciclo había sido complicado, ya que Corea del Sur se impuso por 3-0 en el primer amistoso.

Ante Japón, el equipo mostró una faceta defensiva más sólida y logró terminar el partido sin recibir goles, aunque todavía necesita mejorar en la generación ofensiva para transformar esa solidez en resultados positivos.

¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador?

El seleccionado ecuatoriano todavía tiene un encuentro por disputar dentro de este cuadrangular. Será ante Panamá, el lunes a las 3:30, en Tokio, en el partido correspondiente al tercer puesto.

El duelo será una nueva oportunidad para que el ídolo de River consiga su primera victoria al frente de Ecuador. Los nipones, en tanto, disputarán la final del certamen ante Nueva Zelanda, que consiguió avanzar después de imponerse por penales frente al conjunto panameño.