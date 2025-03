El mensaje de Lionel Messi tras quedarse afuera de la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias

"Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera. Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!", expresó el capitán.

Este lunes, tras evaluaciones médicas, se decidió que el astro rosarino no estaba al 100% para sumarse al equipo de Lionel Scaloni. Fue desafectado de la lista y permanecerá en Estados Unidos para enfocarse en su recuperación.

Su ausencia es un golpe para Argentina, líder de las Eliminatorias con 25 puntos, cinco más que Uruguay, su escolta y próximo rival bajo el mando de Marcelo Bielsa.

Las otras bajas de la Selección Argentina para los clásicos con Uruguay y Brasil

Lionel Messi se suma a la enfermería albiceleste que ya tiene a Paulo Dybala, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez.

La última vez que el astro rosarino se había perdido una doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas había sido a finales de agosto del año pasado, después de la Copa América en la que se lesionó duramente su tobillo derecho.

En aquel momento, vio de afuera la paliza 3-0 a Chile en el Monumental y la caída 2-1 frente a Colombia en Barranquilla. La N°10 le quedó a la Joya, otra vez ausente por lesión.