Lionel Messi, para los argentinos: "Hay gente que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes y vive peleando"

Sobre la rivalidad específica con los europeos, confesó que era un partido muy especial en el cual no podían perder bajo ningún punto de vista por todo lo que significa la historia de este enfrentamiento. De manera muy frontal, reconoció que si hubiesen caído derrotados, algunas personas hubiesen salido a "decir alguna boludez", y celebraron no darles esa chance gracias al fútbol desplegado.

El análisis del rival y la preparación física de Lionel Messi

Pensando en el inminente duelo definitivo frente a España del próximo domingo, el futbolista analizó que se medirán ante una selección enorme que cuenta con un estilo de juego y una filosofía que mantienen desde hace muchísimos años. Advirtió que será un encuentro sumamente igualado y recordó que conoce muy bien a varios de esos rivales, a quienes sigue regularmente por su gran afecto hacia el Barcelona.

Finalmente, despejó cualquier tipo de duda sobre su rendimiento físico tras confesar que planificó un exigente esquema de entrenamiento. Reveló que hace un año completo que se viene preparando al máximo para este torneo, incluso entrenando a doble turno durante el mes de diciembre en Argentina, para poder llegar de la mejor manera y disfrutar plenamente sintiéndose bien adentro de la cancha.