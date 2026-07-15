Lionel Messi, para los argentinos: "Hay gente que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes y vive peleando"
Tras el histórico triunfo ante Inglaterra, Lionel Messi emocionó a todos con un mensaje para los argentinos y analizó el pase a la final del Mundial 2026.
Luego de la agónica victoria ante Inglaterra que clasificó a la Selección Argentina al partido decisivo, Lionel Messi se tomó un momento para reflexionar. El capitán argentino valoró el esfuerzo del plantel, dedicó el éxito a los hinchas y anticipó el gran choque frente a España en el Mundial.
Las sentidas palabras de Lionel Messi para el pueblo argentino
En declaraciones a TyC Sports, el rosarino dejó en claro el peso histórico y emocional de esta victoria. Según sus propias palabras, lo vivido fue increíble desde el principio y, aunque se trataba de un partido de fútbol, durante la entonación del himno nacional sintieron sensaciones muy especiales. En ese sentido, remarcó que no era una victoria más, sino un triunfo que el pueblo argentino quería y que afortunadamente los depositó en una nueva final del mundo.
IMPORTANTE: El Gobierno oficializó el Decreto N° 140/26 y hay feriado desde las 15 horas para ver a la Selección Argentina
A la hora de hablar sobre el nivel del equipo, el astro destacó que jugar dos definiciones mundiales de forma consecutiva es una verdadera locura. Expresó su orgullo por la entrega de sus compañeros al remarcar que el plantel nunca dejó de creer y de intentarlo incluso cuando el marcador se había puesto feo, logrando arrinconar a los británicos a base de mucho juego asociado.
El desahogo y la dedicatoria en el Mundial 2026
Fiel a su estilo, el diez no se olvidó de la realidad que atraviesan muchos compatriotas en su día a día. Conmovido, le dedicó la alegría a la gente que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando. Para el capitán, los mundiales tienen la capacidad de hacer olvidar momentáneamente todo lo malo que toca pasar, por lo que regalar este tipo de emociones representa un orgullo inmenso para los jugadores.
Sobre la rivalidad específica con los europeos, confesó que era un partido muy especial en el cual no podían perder bajo ningún punto de vista por todo lo que significa la historia de este enfrentamiento. De manera muy frontal, reconoció que si hubiesen caído derrotados, algunas personas hubiesen salido a "decir alguna boludez", y celebraron no darles esa chance gracias al fútbol desplegado.
El análisis del rival y la preparación física de Lionel Messi
Pensando en el inminente duelo definitivo frente a España del próximo domingo, el futbolista analizó que se medirán ante una selección enorme que cuenta con un estilo de juego y una filosofía que mantienen desde hace muchísimos años. Advirtió que será un encuentro sumamente igualado y recordó que conoce muy bien a varios de esos rivales, a quienes sigue regularmente por su gran afecto hacia el Barcelona.
Finalmente, despejó cualquier tipo de duda sobre su rendimiento físico tras confesar que planificó un exigente esquema de entrenamiento. Reveló que hace un año completo que se viene preparando al máximo para este torneo, incluso entrenando a doble turno durante el mes de diciembre en Argentina, para poder llegar de la mejor manera y disfrutar plenamente sintiéndose bien adentro de la cancha.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario