El mensaje de Lucas Blondel en redes sociales antes del clásico de Boca ante Racing
El lateral, relegado por Miguel Ángel Russo por segundo partido consecutivo, publicó una foto junto a Morena Beltrán con un guiño musical que despertó interpretaciones.
Lucas Blondel volvió a quedar al margen de la lista de concentrados de Boca y lo hizo en una jornada especial: el clásico ante Racing en La Bombonera. A sus 28 años, el defensor vive un momento incómodo en el club, sin minutos desde la llegada de Miguel Ángel Russo y ocupando, hoy, el tercer lugar en la consideración para el lateral derecho.
Por encima suyo aparecen Juan Barinaga, titular frente a la Academia, y el peruano Luis Advíncula, suplente en esta ocasión. A horas del partido, Blondel eligió expresarse de forma indirecta a través de Instagram. Publicó una imagen tomada por él mismo de su pareja, la periodista deportiva Morena Beltrán, entrenando en un gimnasio.
El posteo fue acompañado por la canción “Calma”, del Cuarteto de Nos, y resaltó un fragmento de la letra: “Aquí estoy para apaciguarte y tratar de que mi voz y mi presencia te impulsen. La paciencia tiene la raíz amarga pero da frutos dulces. Calma Vladimir...”. Morena respondió en sus redes con un mensaje afectuoso: “Te amo, amor mío”.
La ausencia de Blondel no es un hecho aislado. Tampoco estuvo convocado en el partido anterior frente a Huracán y no ha disputado ni un minuto en este ciclo. El lateral, que también integra la selección de Suiza, había tenido continuidad en etapas anteriores, disputando 32 encuentros con 4 goles y una asistencia desde su llegada a Boca en julio de 2023.
Incluso, uno de esos goles fue ante Racing en La Bombonera, el 10 de marzo de 2024, en una victoria por 4-2 en la Liga Profesional. Su trayectoria reciente estuvo marcada por una grave lesión: la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha sufrida el 30 de marzo de 2024 ante San Lorenzo.
Tras meses de recuperación, regresó a las canchas durante los playoffs del Torneo Apertura 2025, bajo la dirección técnica de Fernando Gago. Sin embargo, el cambio de entrenador lo dejó en un rol secundario, con mínimas chances de sumar minutos. El mensaje en redes, lejos de ser una declaración directa, dejó entrever un momento de introspección y paciencia.
