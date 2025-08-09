El mensaje de Lucas Blondel en redes sociales antes del clásico de Boca ante Racing

image

La ausencia de Blondel no es un hecho aislado. Tampoco estuvo convocado en el partido anterior frente a Huracán y no ha disputado ni un minuto en este ciclo. El lateral, que también integra la selección de Suiza, había tenido continuidad en etapas anteriores, disputando 32 encuentros con 4 goles y una asistencia desde su llegada a Boca en julio de 2023.