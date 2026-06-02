Jordania confirmó sus 26 convocados para el Mundial 2026 y ya piensa en Argentina
La selección asiática será el tercer rival del campeón del Mundo en el cierre del Grupo J y ya tiene confirmados a sus futbolistas para intentar ser una de las grandes sorpresas.
Jordania continúa preparando su histórica participación en el Mundial 2026 y este martes oficializó la lista de 26 convocados que representarán al país en la máxima cita del fútbol internacional. Será la primera vez que el seleccionado asiático dispute una Copa del Mundo. Integrará el Grupo J junto a la Argentina, Argelia y Austria, y cerrará su participación en la fase inicial frente al equipo dirigido por Lionel Scaloni.
La delegación jordana ya se encuentra concentrada en San Diego, California, donde permanecerá hasta el 10 de junio. Durante ese período afrontará un amistoso ante Colombia antes de trasladarse a Portland, ciudad que funcionará como base durante el torneo.
Cómo llegó Jordania al Mundial 2026
El seleccionado árabe logró la clasificación tras finalizar segundo en el Grupo B de la tercera ronda de las Eliminatorias Asiáticas, detrás de Corea del Sur y por encima de Irak, Omán, Palestina y Kuwait. Previamente, también había liderado el Grupo G de la segunda fase clasificatoria, superando a Arabia Saudita, Tayikistán y Pakistán.
Su debut mundialista será el 16 de junio frente a Austria en San Francisco. Posteriormente enfrentará a Argelia el 22 de junio, también en San Francisco, y concluirá la fase de grupos ante Argentina el 27 de junio en Dallas.
Los 26 convocados de Jordania para el Mundial 2026
Arqueros:
- Yazeed Abu Laila (Al-Hussein)
- Abdullah Al-Fakhoury (Al-Wehdat)
- Nour Bani Attia (Al-Faisaly)
Defensores:
- Abdullah Naseeb (Al-Zawraa)
- Saad Al-Rousan (Al-Hussein)
- Yazan Al-Arab (FC Seoul)
- Saleem Obeid (Al-Hussein)
- Mohammad Abu Al-Nadi (Selangor)
- Hussam Abu Dahab (Al-Salmiya)
- Ihsan Haddad (Al-Hussein)
- Anas Badawi (Al-Faisaly)
Mediocampistas:
- Muhannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya)
- Mohammad Abu Hashish (Al-Karma)
- Nour Al-Rawabdeh (Selangor)
- Nizar Al-Rashdan (Qatar SC)
- Ibrahim Saadeh (Al-Karma)
- Rajai Ayed (Al-Hussein)
- Amer Jamous (Al-Zawraa)
- Mohammad Al-Dawood (Al-Wehdat)
Delanteros:
- Mahmoud Mardi (Al-Hussein)
- Awda Al-Fakhoury (Pyramids FC)
- Mousa Al-Taamari (Stade Rennais)
- Mohammad Abu Zureiq (Raja Casablanca)
- Ali Azayza (Al-Shabab)
- Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb)
- Ali Alwan (Al-Sailiya)
Entre los nombres más destacados aparece Mousa Al-Taamari, atacante del Stade Rennais de Francia y una de las principales figuras del equipo que buscará dar la sorpresa en su estreno mundialista.
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