Jordania confirmó sus 26 convocados para el Mundial 2026 y ya piensa en Argentina

Jordania continúa preparando su histórica participación en el Mundial 2026 y este martes oficializó la lista de 26 convocados que representarán al país en la máxima cita del fútbol internacional. Será la primera vez que el seleccionado asiático dispute una Copa del Mundo. Integrará el Grupo J junto a la Argentina, Argelia y Austria, y cerrará su participación en la fase inicial frente al equipo dirigido por Lionel Scaloni.