El millonario despido de Julian Nagelsmann de Alemania tras caer ante Paraguay
El ex DT de la selección alemana cerró su ciclo tras la eliminación ante Paraguay en el Mundial 2026 y percibirá una cifra multimillonaria como compensación contractual.
La eliminación de Alemania en el Mundial 2026 ante Paraguay derivó en un desenlace inmediato y de fuerte impacto económico: la salida de Julian Nagelsmann del cargo de seleccionador nacional, en un proceso que terminó envuelto en negociaciones y con una indemnización de carácter casi sideral.
El entrenador alemán percibirá una suma cercana a los 6,5 y 7 millones de euros, correspondiente a la rescisión anticipada de su vínculo con la Federación Alemana de Fútbol (DFB), incluyendo también a su cuerpo técnico, según lo establecido en las cláusulas contractuales firmadas al momento de su llegada.
Aunque la desvinculación fue presentada como un acuerdo entre las partes, el desenlace dejó en evidencia el peso de los compromisos económicos que rodean a los proyectos de elite en selecciones nacionales, donde las salidas antes de tiempo suelen implicar compensaciones de magnitud considerable.
El cierre del ciclo se produjo tras la eliminación en el certamen, en un contexto de deliberaciones internas que derivaron en la decisión de dar por terminado el proyecto deportivo sin escalada pública de conflicto, pero con un costo financiero relevante para la DFB.
En el universo del fútbol de selecciones, este tipo de rescisiones suele estar atravesado por cifras elevadas y cláusulas de alta complejidad, especialmente cuando se trata de entrenadores de primer nivel como Nagelsmann, cuya salida deja una estela tanto deportiva como económica.
Con este desenlace, Alemania cierra una etapa breve y turbulenta, mientras el entrenador se despide con una compensación de magnitud extraordinaria que vuelve a poner en primer plano el costado más oneroso del fútbol de elite.
La eliminación de Alemania en el Mundial 2026 ante Paraguay selló la salida inmediata de Julian Nagelsmann como seleccionador nacional. El entrenador percibirá una indemnización cercana a los 7 millones de euros, correspondiente a la rescisión anticipada de su contrato con la DFB, que incluye también a su cuerpo técnico. Aunque la desvinculación fue presentada como un acuerdo entre ambas partes, el desenlace evidencia el alto costo financiero que implican las salidas prematuras en proyectos de elite, dejando a Alemania con una etapa breve y turbulenta, y a Nagelsmann con una compensación de magnitud extraordinaria.
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