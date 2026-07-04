El millonario despido de Julian Nagelsmann de Alemania tras caer ante Paraguay

Con este desenlace, Alemania cierra una etapa breve y turbulenta, mientras el entrenador se despide con una compensación de magnitud extraordinaria que vuelve a poner en primer plano el costado más oneroso del fútbol de elite.

La eliminación de Alemania en el Mundial 2026 ante Paraguay selló la salida inmediata de Julian Nagelsmann como seleccionador nacional. El entrenador percibirá una indemnización cercana a los 7 millones de euros, correspondiente a la rescisión anticipada de su contrato con la DFB, que incluye también a su cuerpo técnico. Aunque la desvinculación fue presentada como un acuerdo entre ambas partes, el desenlace evidencia el alto costo financiero que implican las salidas prematuras en proyectos de elite, dejando a Alemania con una etapa breve y turbulenta, y a Nagelsmann con una compensación de magnitud extraordinaria.