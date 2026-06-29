El momento más emotico del Mundial 2026: el gol y festejo de Cody Gakpo tras su trágica pérdida familiar
El delantero decidió quedarse en el plantel tras el drama familiar que transita, y protagonizó un conmovedor episodio tras el 1-0 ante Marruecos.
Este lunes, en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026, el delantero de Países Bajos, Cody Gakpo, protagonizó el momento más desgarrador y emotivo de la cita mundialista al convertir el gol que abrió el marcador frente a Marruecos pasados los 70 minutos de juego.
El fútbol muchas veces pasa a un segundo plano, pero en ocasiones se convierte en el escenario de los homenajes más conmovedores y humanos que se puedan presenciar.
Detrás de su festejo ausente y su posterior emoción incontenible en el césped se escondía un drama familiar que había conmocionado al plantel neerlandés apenas unas horas antes.
La tragedia familiar que sacudió a Cody Gakpo antes de un partido crucial
El pasado sábado, el futbolista del Liverpool y su esposa, Noa van der Bij, recurrieron a sus redes sociales oficiales para dar a conocer una noticia devastadora: la pérdida trágica del embarazo del bebé que ambos se encontraban esperando con tanta ilusión.
“Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo. Te querremos siempre. Siempre serás nuestro hijo”, manifestaron en un posteo que se llenó de mensajes de apoyo de todo el mundo del deporte. En la misma publicación, la pareja reveló con profunda tristeza el nombre que habían elegido para el pequeño: Elijah Raphael.
Pese al golpe anímico más duro de su vida, Gakpo tomó la valiente y difícil determinación de no abandonar la concentración de Países Bajos y permanecer junto a sus compañeros para afrontar el decisivo choque de eliminación directa de este lunes.
Un desahogo que conmovió al mundo
El partido ante Marruecos se presentaba sumamente cerrado, trabado y con pocas fisuras en el fondo africano. Sin embargo, pasados los 25 minutos del segundo tiempo, Gakpo rompió la paridad y colocó el 1 a 0 parcial para la "Naranja Mecánica".
Lejos de una celebración tradicional, el impacto del gol desató la contención contenida del futbolista. Inmediatamente después de ver entrar la pelota, Gakpo se derrumbó sobre el césped, quebrado por la emoción y las lágrimas, mirando al cielo en una clara dedicatoria para Elijah Raphael.
En una muestra absoluta de unión y empatía, absolutamente todo el plantel de Países Bajos —incluidos los futbolistas suplentes y el cuerpo técnico liderado por Ronald Koeman— corrió hacia el campo para rodearlo, abrazarlo y sostenerlo en un emotivo festejo que ya se transformó en la imagen más humana y dolorosa de toda la Copa del Mundo.
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