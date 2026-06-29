El momento más emotico del Mundial 2026: el gol y festejo de Cody Gakpo tras su trágica pérdida familiar

Conmoción en el Mundial 2026: Cody Gakpo de Países Bajos anunció la pérdida de su bebé Conmoción en el Mundial 2026: Cody Gakpo de Países Bajos anunció la pérdida de su bebé

Pese al golpe anímico más duro de su vida, Gakpo tomó la valiente y difícil determinación de no abandonar la concentración de Países Bajos y permanecer junto a sus compañeros para afrontar el decisivo choque de eliminación directa de este lunes.

Un desahogo que conmovió al mundo

El partido ante Marruecos se presentaba sumamente cerrado, trabado y con pocas fisuras en el fondo africano. Sin embargo, pasados los 25 minutos del segundo tiempo, Gakpo rompió la paridad y colocó el 1 a 0 parcial para la "Naranja Mecánica".

Lejos de una celebración tradicional, el impacto del gol desató la contención contenida del futbolista. Inmediatamente después de ver entrar la pelota, Gakpo se derrumbó sobre el césped, quebrado por la emoción y las lágrimas, mirando al cielo en una clara dedicatoria para Elijah Raphael.

En una muestra absoluta de unión y empatía, absolutamente todo el plantel de Países Bajos —incluidos los futbolistas suplentes y el cuerpo técnico liderado por Ronald Koeman— corrió hacia el campo para rodearlo, abrazarlo y sostenerlo en un emotivo festejo que ya se transformó en la imagen más humana y dolorosa de toda la Copa del Mundo.