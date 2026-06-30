Video: el problema técnico en un bar de Paraguay durante el penal del triunfo que volvió viral

paraguay bar

Lo peor estaba por venir. En el intento desesperado por cerrar la ventana emergente y recuperar la visual del arco, el encargado de la tecnología tocó el botón equivocado: la pantalla se fue completamente a negro.

El silencio fue sepulcral. Nadie sabía si el penal ya se había pateado, si lo había atajado el arquero alemán o si la pelota estaba en el fondo de la red. Fueron apenas tres o cuatro segundos de pura incertidumbre que para los presentes duraron una eternidad.

Finalmente, el sistema reaccionó, la imagen regresó de golpe y mostró la escena de los futbolistas paraguayos corriendo desenfrenados a abrazar al arquero Orlando Gill. Al ver que la hazaña era un hecho, el bar explotó en una catarsis colectiva de gritos, cerveza volando por el aire y abrazos entre desconocidos. Un final feliz para un video que ya se perfila como el clip viral definitivo de este Mundial.