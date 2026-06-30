Video: el problema técnico en un bar de Paraguay durante el penal del triunfo que volvió viral
La histórica celebración se demoró en un negocio paraguayo debido a una inoportuna actualización del sistema y el video es viral.
La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 tras eliminar a Alemania sigue dejando perlitas que recorren el mundo, y en las redes sociales comenzó a explotar un video viral que retrata a la perfección el sufrimiento, el ingenio y la locura con la que se vivió la dramática definición por penales.
El escenario: un bar repleto de hinchas en alguna ciudad de Paraguay, con las luces bajas, las pulsaciones a mil y los ojos clavados en una pantalla gigante armada con un proyector. Lo que debía ser el momento de máxima tensión futbolística terminó convirtiéndose en un sketch de comedia y suspenso que ya cosecha millones de reproducciones.
El problema técnico en un bar de Paraguay que paralizó los corazones y se volvió viral
Como suele ocurrir en muchos locales, la transmisión del partido no venía de un cableoperador tradicional, sino de una computadora conectada directamente al proyector. Todo marchaba relativamente bien, entre cortes de respiración y rezos, hasta que llegó el momento de la verdad: el último penal de la tanda, el que podía meter a la Albirroja en la siguiente ronda.
Justo cuando el pateador paraguayo acomodaba la pelota en el punto blanco, un enemigo inesperado saltó a la cancha. En medio de la pantalla gigante apareció el temido cartel gris de actualización del sistema operativo.
El bar, que era un hervidero de nervios, se transformó al instante en un mar de murmullos, insultos al aire y manotazos de ahogado hacia la mesa donde estaba la computadora.
Lo peor estaba por venir. En el intento desesperado por cerrar la ventana emergente y recuperar la visual del arco, el encargado de la tecnología tocó el botón equivocado: la pantalla se fue completamente a negro.
El silencio fue sepulcral. Nadie sabía si el penal ya se había pateado, si lo había atajado el arquero alemán o si la pelota estaba en el fondo de la red. Fueron apenas tres o cuatro segundos de pura incertidumbre que para los presentes duraron una eternidad.
Finalmente, el sistema reaccionó, la imagen regresó de golpe y mostró la escena de los futbolistas paraguayos corriendo desenfrenados a abrazar al arquero Orlando Gill. Al ver que la hazaña era un hecho, el bar explotó en una catarsis colectiva de gritos, cerveza volando por el aire y abrazos entre desconocidos. Un final feliz para un video que ya se perfila como el clip viral definitivo de este Mundial.
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