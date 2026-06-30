A qué hora juega la Selección Argentina el viernes

Por su parte, el elenco africano es la gran revelación del campeonato. Clasificó invicto en la segunda posición de la zona H sumando tres empates consecutivos ante potencias como España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0). En su primera incursión en una Copa del Mundo, el equipo buscará dar el gran batacazo frente al último campeón.

El historial entre argentinos y caboverdianos no registra antecedentes oficiales, por lo que se inaugurará de manera absoluta con este encuentro. Quien resulte ganador de esta llave avanzará a los octavos de final para medirse contra el vencedor del cruce entre Australia y Egipto.