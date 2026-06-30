A qué hora juega la Selección Argentina el viernes
La Selección Argentina disputará los 16avos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde en Miami. Conocé todos los detalles y el horario del partido.
La Selección Argentina se prepara para afrontar un nuevo desafío en el Mundial 2026. Tras una etapa de grupos con puntaje ideal, el conjunto albiceleste jugará el penúltimo cruce de los dieciseisavos de final frente a la sorprendente escuadra de Cabo Verde en el reconocido Hard Rock Stadium de Miami.
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A qué hora juega la Selección Argentina y dónde verlo
El encuentro decisivo está programado para este viernes 3 de julio a las 19:00 horas (hora argentina). Los fanáticos podrán seguir la transmisión en vivo por televisión a través de múltiples pantallas: DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública. Además, el duelo estará disponible de forma online en las plataformas DGO, Mi Telefé, Flow, Telecentro Play, Paramount+ y Disney+ Premium.
Cómo llegan los equipos al cruce del Mundial 2026
El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega invicto tras liderar el Grupo J con victorias contundentes sobre Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1). Lionel Messi, con cinco tantos anotados, es la gran figura del certamen. Gracias a la clasificación anticipada, el cuerpo técnico pudo rotar el plantel en el último juego, aunque mantiene la gran incógnita sobre el estado físico de Cristian Romero. El defensor arrastra un fuerte golpe en la rodilla y, en caso de no estar a disposición, su lugar será ocupado por Nicolás Otamendi. En el lateral izquierdo, se perfila el regreso de Nicolás Tagliafico, mientras que Leandro Paredes puja por un lugar en el mediocampo.
Por su parte, el elenco africano es la gran revelación del campeonato. Clasificó invicto en la segunda posición de la zona H sumando tres empates consecutivos ante potencias como España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0). En su primera incursión en una Copa del Mundo, el equipo buscará dar el gran batacazo frente al último campeón.
El historial entre argentinos y caboverdianos no registra antecedentes oficiales, por lo que se inaugurará de manera absoluta con este encuentro. Quien resulte ganador de esta llave avanzará a los octavos de final para medirse contra el vencedor del cruce entre Australia y Egipto.
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