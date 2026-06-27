Conmoción en el Mundial 2026: Cody Gakpo de Países Bajos anunció la pérdida de su bebé
El delantero de Países Bajos, Cody Gakpo, confirmó la triste noticia familiar en medio de su participación mundialista. Pidió respeto y privacidad.
El talentoso delantero Cody Gakpo atraviesa el momento más duro de su vida personal mientras disputa el Mundial 2026. El futbolista de Países Bajos anunció formalmente mediante sus redes sociales que su esposa, Noa van der Bij, perdió trágicamente el embarazo del bebé que ambos esperaban.
IMPORTANTE: Bomberos y ambulancia: qué pasó en la Quinta de Olivos
El doloroso mensaje de Cody Gakpo en pleno Mundial 2026
La devastadora noticia fue difundida inicialmente por Van der Bij a través de su cuenta de Instagram. “Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo. Te querremos siempre. Siempre serás nuestro hijo”, expresó con profunda tristeza. Además, reveló que el pequeño iba a llamarse Elijah Raphael.
Posteriormente, el atacante del Liverpool también utilizó sus plataformas digitales para expresarse en este duro momento y agradecer el cariño de sus seguidores: "Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Les pedimos amablemente privacidad y espacio".
El futuro de Países Bajos en el certamen
A pesar de la inmensa tragedia familiar, el plantel neerlandés debe continuar su camino deportivo. La selección avanzó a los 16avos de final tras asegurarse el primer puesto del Grupo F con siete unidades, donde el delantero fue una pieza clave y logró convertir dos tantos en la recordada goleada frente a Suecia.
El próximo lunes 29 de junio, el combinado europeo se enfrentará a Marruecos en la ciudad de Monterrey, buscando un lugar en los ansiados octavos de final.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Dejá tu comentario