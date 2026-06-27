Conmoción en el Mundial 2026: Cody Gakpo de Países Bajos anunció la pérdida de su bebé

Posteriormente, el atacante del Liverpool también utilizó sus plataformas digitales para expresarse en este duro momento y agradecer el cariño de sus seguidores: "Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Les pedimos amablemente privacidad y espacio".

El futuro de Países Bajos en el certamen

A pesar de la inmensa tragedia familiar, el plantel neerlandés debe continuar su camino deportivo. La selección avanzó a los 16avos de final tras asegurarse el primer puesto del Grupo F con siete unidades, donde el delantero fue una pieza clave y logró convertir dos tantos en la recordada goleada frente a Suecia.

El próximo lunes 29 de junio, el combinado europeo se enfrentará a Marruecos en la ciudad de Monterrey, buscando un lugar en los ansiados octavos de final.