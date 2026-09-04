El número que utilizará Exequiel Zeballos en Monza: el compañero de Boca por el que lo eligió

“Pero va más por el tema de que estaban todos los números ocupados pero yo, número que me den yo estoy súper contento. Justo estaba la 22 libre y fueron esas dos las razones por las que elegí la 22”, explicó. De esta manera, el atacante dejó atrás la camiseta número 7 que había utilizado durante su última etapa y comenzó su ciclo con un dorsal que combina un recuerdo de su excompañero con una referencia al fútbol italiano.

El consejo de Leandro Paredes antes de su llegada a Monza

Antes de instalarse definitivamente en Italia, Zeballos también recibió información de primera mano sobre Ivan Juric, el entrenador que tendrá en Monza. El encargado de acercarle referencias fue Leandro Paredes, quien coincidió con el técnico croata durante su etapa en Roma.

“Me habló muy bien del entrenador. Le gusta el uno contra uno. Es muy exigente. Para esto estoy”, contó al explicar qué le transmitió el mediocampista argentino.

¿Cuándo podría debutar Zeballos en Italia?

El comienzo de 2026, sin embargo, estuvo marcado por una lesión que lo mantuvo más de dos meses fuera de las canchas. Después de su regreso no logró recuperar el protagonismo y su situación dentro del plantel fue perdiendo espacio. Su última presentación con Boca se produjo frente a Universidad Católica por la Copa Libertadores.

Posteriormente, bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, no volvió a sumar minutos y tampoco fue incluido en la lista para disputar la Copa Sudamericana. Ahora, el atacante tendrá la posibilidad de empezar de cero en Monza. Su debut podría producirse el domingo 6 de septiembre ante Parma, por la Serie A, a las 16 de Argentina. En caso de no ser utilizado en ese encuentro, otra posibilidad aparece el 13 de septiembre frente a Lecce.