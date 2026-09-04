Estudiantes de Río Cuarto vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: seguilo en vivo
El "Verde", que viene de perder ante Unión, es uno de los escoltas de la Zona B. Estudiantes, por su parte, se ubica decimotercero con seis unidades.
Estudiantes (RC) y Sarmiento de Junín abren la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026 este viernes, desde las 16:45, en el estadio Antonio Candini.
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Como llegan Estudiantes (RC) y Sarmiento de Junín
El conjunto cordobés llega con seis puntos en siete partidos, producto de una victoria, tres empates y tres derrotas. En su última presentación igualó 1-1 ante Huracán como visitante, por lo que buscará reencontrarse con el triunfo ante su público.
Por su parte, Sarmiento suma 12 unidades, con cuatro victorias y tres derrotas. Luego de encadenar cuatro triunfos consecutivos, el "Verde" vio interrumpida su racha al caer 4-1 frente a Unión en Santa Fe. Ahora intentará recuperarse y volver a sumar de a tres para seguir como escolta en la Zona B.
Además, el elenco comandado por Facundo Sava buscará conseguir su segunda victoria en condición de visitante, ya que disputó tres partidos fuera del Eva Perón, con un triunfo y dos derrotas.
El último antecedente entre ambos fue en el Torneo Apertura 2026, cuando Sarmiento ganó 1-0 en Junín con gol de Junior Marabel.
Formaciones de Estudiantes de (RC) vs. Sarmiento por el Torneo Clausura - Zona B
Horario y televisación
- Hora: 16:45.
- Estadio: Antonio Candini.
- Árbitro: Bryan Ferreyra.
- VAR: Franco Acita.
- TV: ESPN Premium.
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