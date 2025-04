El padre de Leonel Coira apuntó contra Riquelme: "Ahora voy con todo a la Justicia"

El padre del exjuvenil boquense explicó que no hablaron antes para no interferir con el clima electoral del club, pero remarcó que los ataques mediáticos de la dirigencia lo obligaron a salir al cruce. “Leo ama a Boca, y por respeto al hincha nos quedamos callados. Pero ahora quieren ensuciarlo. Lo que buscan es silenciar a otras familias”, agregó.

Uno de los puntos más delicados que denunció Coira padre tiene que ver con los representantes de futbolistas. Según su relato, desde el club habrían presionado para que su hijo firme con un agente vinculado a un familiar de Riquelme. “Rechacé a cientos de representantes, pero todo cambió cuando le dije que no al que proponía el club. A partir de ahí, lo borraron”, aseguró.

También apuntó contra el manejo de las divisiones inferiores: “Hoy en Novena y en otras categorías no están los mejores, están los que aceptan las condiciones. Los pibes de primera línea los destruyeron y muchas familias se comunican conmigo por lo mismo”.

Embed La fuerte denuncia que realizó Leonel Coira, ex jugador de las inferiores de Boca, sobre el trato que recibió por parte de la dirigencia del Xeneize a la hora de poder firmar su primer contrato. pic.twitter.com/W9g1phebr8 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 7, 2025

Incluso recordó una situación que vivió su hijo con el exentrenador Jorge Almirón: “Lo llamó un domingo para hacer fútbol tras la expulsión de Sandez, y Almirón le preguntó por qué no estaba en Reserva. Leo le respondió que lo tenían colgado. Le encantó cómo jugó, pero no lo dejaron subir. Le arruinaron la carrera por no firmar con el representante que ellos querían”.

Por último, reveló que otras promesas como Valentini, Barco y Milton Delgado atravesaron situaciones similares, aunque algunos lograron visibilizar su talento. “Al Colito Barco también lo tenían corriendo en Cuarta. Tuvo la suerte de que no pudieron esconderlo más”, sostuvo.

En un mensaje dirigido directamente a la dirigencia, cerró con una advertencia: “Con poder asustan a todos, pero conmigo se equivocaron. Yo no me callo. Juego para las familias, no para la política”. La causa judicial, si prospera, podría convertirse en un conflicto institucional de mayor escala para el Xeneize ya que no solo pone en el centro del debate la situación contractual de los juveniles, sino también la supuesta injerencia de representantes externos en la toma de decisiones deportivas.