Abuelas de Plaza de Mayo le acercará a León XIV el reclamo por los nietos que aún faltan encontrar

Torres murió el 20 de octubre de 2023 sin haber logrado encontrar a su nieto.

La búsqueda de víctimas en La Perla

Alba Camargo, hija y sobrina de personas desaparecidas y sobreviviente del cautiverio durante la dictadura cuando era niña, también participa de las tareas destinadas a localizar restos de víctimas del terrorismo de Estado en las inmediaciones de La Perla, uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en el país.

Los trabajos se desarrollan en el sector conocido como Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera. Las excavaciones fueron retomadas en septiembre de 2025 en el marco de una investigación judicial que busca determinar el destino de personas desaparecidas cuyos cuerpos habrían sido enterrados clandestinamente en la zona.

Investigaciones en La Perla. Fuente: EAAF.

De acuerdo con información del Ministerio Público Fiscal, hasta octubre de 2026 se habían identificado los restos de 38 víctimas. En las tareas participan especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense junto con profesionales de distintas instituciones.

En declaraciones a Página/12, Camargo sostuvo que es necesario seguir visibilizando lo ocurrido en ese predio y advirtió sobre la importancia de no naturalizar la existencia de enterramientos clandestinos.

"Córdoba no puede seguir viviendo y caminando sobre cuerpos enterrados clandestinamente", afirmó.

La reunión con León XIV permitirá acercarle dos reclamos que continúan vigentes a casi cinco décadas del golpe de Estado: la restitución de identidad de los nietos y nietas apropiados durante la dictadura y el esclarecimiento del destino de quienes todavía permanecen desaparecidos. Además pondrá en primer plano la labor que sostienen familiares y organismos de derechos humanos en la búsqueda de verdad y justicia.