Abuelas de Plaza de Mayo le acercará a León XIV el reclamo por los nietos que aún faltan encontrar
Alba Camargo le entregará una carta de la familia de Sonia Torres, quien murió sin encontrar a su nieto, apropiado durante la última dictadura.
Abuelas de Plaza de Mayo le acercará al papa León XIV el reclamo por los nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico-militar, a través de una carta que el pontífice recibirá este martes en Córdoba para solicitar su acompañamiento en la búsqueda de quienes aún no recuperaron su identidad.
El encuentro se realizará después de la misa que León XIV celebrará en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde mantendrá una reunión con unas 20 personas convocadas por el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, en representación de distintas experiencias sociales, comunitarias y de derechos humanos.
Según publicó Página/12, Alba Camargo, quien participa de las tareas de búsqueda de víctimas del terrorismo de Estado en La Perla, será la encargada de entregarle al papa una carta escrita por la hija de Sonia Torres. En ella, la familia repasa su historia y renueva el pedido para encontrar al nieto que la histórica referente de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba buscó durante décadas.
El nieto que Sonia Torres no pudo encontrar
Sonia Torres fue una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba y dedicó gran parte de su vida a reconstruir el destino del hijo de su hija, Silvina Parodi, secuestrada junto a su pareja, Daniel Orozco, el 26 de marzo de 1976. Al momento del secuestro, Silvina cursaba un embarazo de seis meses.
Durante los juicios por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención La Perla se pudo determinar que dio a luz a un varón el 14 de junio de 1976 en la Maternidad Provincial de Córdoba. El bebé fue apropiado y su identidad aún no pudo ser restituida.
Torres murió el 20 de octubre de 2023 sin haber logrado encontrar a su nieto.
La búsqueda de víctimas en La Perla
Alba Camargo, hija y sobrina de personas desaparecidas y sobreviviente del cautiverio durante la dictadura cuando era niña, también participa de las tareas destinadas a localizar restos de víctimas del terrorismo de Estado en las inmediaciones de La Perla, uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en el país.
Los trabajos se desarrollan en el sector conocido como Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera. Las excavaciones fueron retomadas en septiembre de 2025 en el marco de una investigación judicial que busca determinar el destino de personas desaparecidas cuyos cuerpos habrían sido enterrados clandestinamente en la zona.
De acuerdo con información del Ministerio Público Fiscal, hasta octubre de 2026 se habían identificado los restos de 38 víctimas. En las tareas participan especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense junto con profesionales de distintas instituciones.
En declaraciones a Página/12, Camargo sostuvo que es necesario seguir visibilizando lo ocurrido en ese predio y advirtió sobre la importancia de no naturalizar la existencia de enterramientos clandestinos.
"Córdoba no puede seguir viviendo y caminando sobre cuerpos enterrados clandestinamente", afirmó.
La reunión con León XIV permitirá acercarle dos reclamos que continúan vigentes a casi cinco décadas del golpe de Estado: la restitución de identidad de los nietos y nietas apropiados durante la dictadura y el esclarecimiento del destino de quienes todavía permanecen desaparecidos. Además pondrá en primer plano la labor que sostienen familiares y organismos de derechos humanos en la búsqueda de verdad y justicia.
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