MinutoUno

El penal que atajó Agustín Marchesín para que Boca le siga ganando a Talleres

Deportes

En la última pelota del primer tiempo el arquero desvió el remate del futbolista del equipo cordobés y el Xeneize sigue arriba.

El penal que atajó Agustín Marchesín para que Boca le siga ganando a Talleres

El penal que atajó Agustín Marchesín para que Boca le siga ganando a Talleres por el Torneo Clausura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992742486691696934?s=20&partner=&hide_thread=false

Formaciones del duelo

  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
  • Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick y Luis Miguel Angulo. DT: Carlos Tevez.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas