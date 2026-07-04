El picante cruce entre Kylian Mbappé y Andrés Cubas que desató un tumulto en Paraguay vs. Francia

SE PICÓ EN PHILADELPHIA



¿Mbappé nervioso?pic.twitter.com/0ZtPHbmMwO — minutouno (@minutounocom) July 4, 2026

Sorpresivamente, el árbitro principal del encuentro optó por una postura dialoguista y de perfil bajo para calmar las aguas: decidió no sancionar con tarjetas a ninguno de los implicados, advirtiendo de manera verbal a los capitanes. Tras el tumulto y con las pulsaciones a mil, el encuentro recuperó su ritmo habitual y siguió su rumbo directo hacia el entretiempo, dejando en claro que la clasificación a los cuartos de final se jugará con el cuchillo entre los dientes.