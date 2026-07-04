El picante cruce entre Kylian Mbappé y Andrés Cubas que desató un tumulto en Paraguay vs. Francia
En media hora de juego y con el marcador cerrado, el planteo defensivo y físico de la Albirroja comenzó a minar la paciencia de los subcampeones del mundo
El libreto que Gustavo Alfaro imaginó en la previa para neutralizar la "tormenta eléctrica" de Francia se está cumpliendo a rajatabla sobre el césped, transformando el cruce de octavos de final en una auténtica batalla táctica y física, y fue justo la estrella Kylian Mbappé quien terminó envuelto en un picante tumulto.
En un trámite sumamente cerrado, en media hora de juego y con el marcador clavado en un áspero 0-0, el partido levantó temperatura y regaló el primer gran momento de tensión de la jornada.
Fiel al estilo combativo e intenso que le inyectó el entrenador argentino, Paraguay le propuso a los europeos un desarrollo sumamente friccionado, cortando los circuitos de juego con marcas agobiantes y yendo al límite en cada dividida. Esta postura comenzó a fastidiar de manera visible a las estrellas de Francia, que no encuentran los caminos cómodos de cara al arco rival.
Kylian Mbappé vs. Andrés Cubas: la chispa que encendió el tumulto
El foco del conflicto estalló en la zona media cuando Andrés Cubas, el motor del mediocampo paraguayo, atoró con vehemencia a Kylian Mbappé. El astro y capitán francés, incómodo ante la constante presión, reaccionó de mala manera tras la disputa del balón, lo que derivó en un fuerte cruce de palabras, miradas desafiantes y los primeros empujones entre ambos.
La mecha no tardó en propagarse. Inmediatamente, futbolistas de ambas delegaciones corrieron hacia el círculo central para respaldar a sus compañeros, configurando un espectáculo de pechazos, reclamos cruzados y agravios verbales que paralizó las acciones por unos minutos.
Sorpresivamente, el árbitro principal del encuentro optó por una postura dialoguista y de perfil bajo para calmar las aguas: decidió no sancionar con tarjetas a ninguno de los implicados, advirtiendo de manera verbal a los capitanes. Tras el tumulto y con las pulsaciones a mil, el encuentro recuperó su ritmo habitual y siguió su rumbo directo hacia el entretiempo, dejando en claro que la clasificación a los cuartos de final se jugará con el cuchillo entre los dientes.
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