Pitos confirmados: Rey Hilfer y Arasa, los elegidos para los partidos de Boca y River en la fecha 14
La Liga Profesional confirmó las designaciones arbitrales del fin de semana, en una jornada con clásicos y duelos decisivos en el Torneo Clausura 2025.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) dio a conocer los árbitros que impartirán justicia en la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, una jornada clave en la recta final del campeonato. El organismo designó a Leandro Rey Hilfer para dirigir el encuentro entre Boca y Estudiantes en La Plata, mientras que Nazareno Arasa será el encargado de controlar el choque entre River y Gimnasia, en el estadio Monumental.
El cronograma establece que Boca visitará a Estudiantes el domingo 2 de noviembre a las 16, con Rey Hilfer como juez principal. Lo acompañarán Sebastián Raineri y Agustín Méndez como asistentes, Jorge Broggi como cuarto árbitro y en el VAR estarán Ariel Penel y Daiana Milone. En tanto, River jugará más tarde, a las 20.30, ante Gimnasia. Allí, Arasa tendrá a su lado a Adrián Delbarba y Iván Aliende como jueces de línea, Julián Jerez como cuarto, mientras que Silvio Trucco y Manuel Sánchez estarán a cargo de la tecnología.
Los otros grandes también tendrán protagonistas de renombre. San Lorenzo abrirá la fecha ante Deportivo Riestra el viernes a las 19, con Pablo Echavarría al frente del partido. Independiente, por su parte, recibirá a Atlético Tucumán el sábado a las 20 con el arbitraje de Sebastián Martínez, mientras que Racing enfrentará a Central Córdoba el lunes a las 19, bajo la conducción de Luis Lobo Medina.
Uno de los platos fuertes será el clásico del Sur entre Banfield y Lanús, programado para el lunes a las 21.15. El encuentro tendrá a Facundo Tello como árbitro principal, acompañado por Cristian Navarro y Juan Mamani, con Bruno Amiconi como cuarto y Lucas Novelli junto a Javier Mihura en el VAR.
Con la competencia entrando en su etapa decisiva, la elección de los árbitros genera expectativa en los equipos que pelean por los puestos de copas y en los que buscan escapar de la zona baja. La designación de nombres con experiencia busca garantizar imparcialidad en una jornada donde cada punto puede ser determinante para definir el futuro del Clausura.
Uno por uno, los arbitros de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025
Viernes 31 de octubre
19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
- VAR: José Carreras
- AVAR: Lucas Pardo
21.15 Newell’s – Unión (Zona A)
- Árbitro: Fernando Espinoza
- Árbitro asistente 1: Javier Uziga
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Jorge Etem
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Julio Fernandez
21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)
- Árbitro: Nicolás Ramirez
- Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
- Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
- Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
- VAR: Pablo Dóvalo
- AVAR: Diego Verlotta
Sábado 1° de noviembre
14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)
- Árbitro: Jorge Baliño
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Franco Moron
- VAR: Álvaro Carranza
- AVAR: Lucas Comesaña
16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A)
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Mariano Ascenszi
17.00 Vélez – Talleres (Zona B)
- Árbitro: Sebastian Zunino
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta
- Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
- VAR: Bryan Ferreyra
- AVAR: Diego Romero
20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)
- Árbitro: Sebastian Martinez
- Árbitro asistente 1: Hugo Paez
- Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
- Cuarto árbitro: Javier Delbarba
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Gisela Bosso
Domingo 2 de noviembre
16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
- Árbitro asistente 2: Agustín Mendez
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Ariel Penel
- AVAR: Daiana Milone
18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Erik Grunmann
20.30 River – Gimnasia (Zona B)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
- Árbitro asistente 2: Iván Aliende
- Cuarto árbitro: Julián Jerez
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Manuel Sánchez
Lunes 3 de noviembre
16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)
- Árbitro: Juan Pafundi
- Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
- Árbitro asistente 2: Sebastian Pumetti
- Cuarto árbitro: Franco Acita
- VAR: Maximiliano Macheroni
- AVAR: Nelson Sosa
16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Carla López
- Cuarto árbitro: Martin Desposito
- VAR: Juan Pablo Loustau
- AVAR: Gastón Suárez
19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
- Cuarto árbitro: Mauricio Martin
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Marcos Horticolou
21.15 Belgrano – Tigre (Zona A)
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
- Cuarto árbitro: Julio Barraza
- VAR: Adrian Franklin
- AVAR: Sebastian Habib
21.15 Banfield – Lanús (interzonal)
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Juan Mamani
- Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Javier Mihura
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario