Pitos confirmados: Rey Hilfer y Arasa, los elegidos para los partidos de Boca y River en la fecha 14

El cronograma establece que Boca visitará a Estudiantes el domingo 2 de noviembre a las 16, con Rey Hilfer como juez principal. Lo acompañarán Sebastián Raineri y Agustín Méndez como asistentes, Jorge Broggi como cuarto árbitro y en el VAR estarán Ariel Penel y Daiana Milone. En tanto, River jugará más tarde, a las 20.30, ante Gimnasia. Allí, Arasa tendrá a su lado a Adrián Delbarba y Iván Aliende como jueces de línea, Julián Jerez como cuarto, mientras que Silvio Trucco y Manuel Sánchez estarán a cargo de la tecnología.