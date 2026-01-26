El polémico knocaut que sorprendió a todos en la UFC: ¿el más lento de la historia?

Sin embargo, el foco posterior no estuvo solo en la victoria, sino en la reacción de los aficionados. Las redes sociales se llenaron de mensajes que pusieron en duda la forma en que cayó Lewis. Un usuario escribió: “Derrick Lewis es una vergüenza, rindiéndose así después de que lo tirara el viento”. Otro fue aún más contundente: “Debería investigarse la caída de espaldas de Derrick Lewis. O se rindió o es una pelea amañada y se lanzó a propósito. Parecía que se resbaló y luego cayó de espaldas”.

El debate continuó con comentarios que apuntaron al ritmo del desenlace. “¿Acabo de presenciar el nocaut técnico más lento de la historia en UFC324? ¿Lewis simplemente cayó en cámara lenta? Todo lo que sucedió se sintió como si alguien hubiera cambiado la configuración de cámara lenta en la cámara”, publicó otro espectador. Incluso aparecieron mensajes directos como: “Investiga a Derrick Lewis”.

waldo cortes ufc 1

La sorpresa fue mayor si se tiene en cuenta que ambos peleadores llegaban con dos triunfos consecutivos y que el estadounidense había anticipado una rápida definición a su favor. La falta de reacción y protesta de Lewis tras la intervención del árbitro contrastó con su historial de resistencia y remontadas épicas, lo que alimentó aún más las sospechas.

En la conferencia posterior, Cortes-Acosta no esquivó la polémica y aprovechó el momento para lanzar un desafío directo: “Escuchen, quiero a Curtis Blaydes. Está hablando demasiada mierda y necesito cerrarle la boca”. Apodado Salsa Boy, el dominicano dio un paso importante en la división de los pesos completos y se metió de lleno en la conversación por los próximos grandes cruces, con la mirada puesta incluso en un futuro enfrentamiento ante el campeón Tom Aspinall.