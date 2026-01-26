El polémico knocaut que sorprendió a todos en la UFC: ¿el más lento de la historia?
El dominicano Waldo Cortes-Acosta se impuso por nocaut técnico a Derrick Lewis en el segundo asalto en UFC 324 y el desenlace desató un fuerte debate entre fanáticos.
La cartelera principal de UFC 324, disputada en la T-Mobile Arena de Las Vegas, tuvo un desenlace que nadie esperaba y que rápidamente se convirtió en tema de discusión en todo el mundo. Waldo Cortes-Acosta derrotó a Derrick Lewis por nocaut técnico en el segundo asalto, pero no fue una definición explosiva sino una secuencia que llamó la atención por la forma en que cayó el histórico peso pesado estadounidense.
Desde el inicio del combate, el dominicano dejó en claro cuál sería su estrategia. En el primer asalto, aplicó un plan de desgaste basado en jabs constantes y patadas a las piernas, con el objetivo de limitar la movilidad de Lewis, conocido tanto por su potencia como por su capacidad para cambiar el rumbo de una pelea con un solo golpe.
A sus 40 años, el poseedor del récord de nocauts en la UFC intentó responder con patadas altas y derechas cargadas de potencia, pero encontró dificultades para imponer su ritmo. El segundo asalto mantuvo la tensión y terminó resolviéndose de manera inesperada. Cortes-Acosta conectó un jab corto seguido de una mano derecha que envió a Lewis contra la lona.
El dominicano avanzó de inmediato y descargó golpes en el suelo, lo que llevó al árbitro Jason Herzog a detener la pelea a los 3:14 del segundo round. Así, sumó su octava victoria en nueve presentaciones dentro de la organización que preside Dana White.
Tras el combate, el ganador se mostró respetuoso y analítico al evaluar lo sucedido. “Estoy muy agradecido y le doy las gracias por la oportunidad de pelear contra él. Y eso es lo que quería mostrar: mi calma, mi paciencia y la forma en que me comporto dentro del Octágono”, expresó Cortes-Acosta. Además, destacó la peligrosidad de su rival: “Lewis es muy mañoso. Le gusta engañar mucho y tenía que tener cuidado. Pero en el segundo round, cuando lo toqué con la derecha vi que se le habían volteado un poco los ojos y ahí fue cuando dije ‘hasta aquí llegó’. Entonces me aproveché y terminé la pelea”.
Sin embargo, el foco posterior no estuvo solo en la victoria, sino en la reacción de los aficionados. Las redes sociales se llenaron de mensajes que pusieron en duda la forma en que cayó Lewis. Un usuario escribió: “Derrick Lewis es una vergüenza, rindiéndose así después de que lo tirara el viento”. Otro fue aún más contundente: “Debería investigarse la caída de espaldas de Derrick Lewis. O se rindió o es una pelea amañada y se lanzó a propósito. Parecía que se resbaló y luego cayó de espaldas”.
El debate continuó con comentarios que apuntaron al ritmo del desenlace. “¿Acabo de presenciar el nocaut técnico más lento de la historia en UFC324? ¿Lewis simplemente cayó en cámara lenta? Todo lo que sucedió se sintió como si alguien hubiera cambiado la configuración de cámara lenta en la cámara”, publicó otro espectador. Incluso aparecieron mensajes directos como: “Investiga a Derrick Lewis”.
La sorpresa fue mayor si se tiene en cuenta que ambos peleadores llegaban con dos triunfos consecutivos y que el estadounidense había anticipado una rápida definición a su favor. La falta de reacción y protesta de Lewis tras la intervención del árbitro contrastó con su historial de resistencia y remontadas épicas, lo que alimentó aún más las sospechas.
En la conferencia posterior, Cortes-Acosta no esquivó la polémica y aprovechó el momento para lanzar un desafío directo: “Escuchen, quiero a Curtis Blaydes. Está hablando demasiada mierda y necesito cerrarle la boca”. Apodado Salsa Boy, el dominicano dio un paso importante en la división de los pesos completos y se metió de lleno en la conversación por los próximos grandes cruces, con la mirada puesta incluso en un futuro enfrentamiento ante el campeón Tom Aspinall.
