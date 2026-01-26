Volvieron los audios del VAR: por qué la mano de Gastón Campi no fue penal para River

var river barracas 1

La publicación de audios del VAR no es nueva. La iniciativa comenzó en septiembre de 2023 y, en su primer año, se dieron a conocer 40 conversaciones. En 2024, el número ascendió a 54, mientras que en 2025, con Fernando Rapallini ya al frente de la gerencia técnica del arbitraje, la cifra se redujo notablemente a 11. En contraste, la primera fecha del Apertura 2026 ya mostró tres decisiones difundidas, incluyendo también acciones de los partidos entre Instituto y Vélez y San Lorenzo y Lanús.

Más allá de la explicación oficial, la jugada de Campi sigue siendo motivo de debate entre hinchas y analistas. Para River, fue una ocasión clara de penal que pudo haber ampliado la ventaja. Para el arbitraje, una acción bien resuelta dentro de los parámetros reglamentarios actuales, ahora respaldada públicamente por los audios del VAR.