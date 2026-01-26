Volvieron los audios del VAR: por qué la mano de Gastón Campi no fue penal para River
La Liga Profesional difundió la conversación completa para explicar la jugada más discutida del triunfo del Millonario ante Barracas Central.
El inicio del Torneo Apertura 2026 trajo consigo una decisión que no pasó desapercibida: la Liga Profesional de Fútbol (LPF) volvió a publicar los audios del VAR y eligió como uno de los primeros ejemplos la jugada que generó un fuerte reclamo de River en su victoria por 1-0 frente a Barracas Central. La acción, protagonizada por Gastón Campi, quedó en el centro de la escena luego de que la pelota impactara en su mano dentro del área y el árbitro Nicolás Ramírez decidiera no sancionar penal.
El partido, disputado en condición de visitante para el Millonario, estaba igualado cuando a los 16 minutos del primer tiempo se produjo la jugada que encendió la polémica. Sebastián Driussi metió un pase filtrado para la proyección de Matías Viña, quien llegó al fondo y envió un pase preciso al segundo palo tras el achique del arquero. Fausto Vera definió con dirección a un arco casi desprotegido, pero Campi se arrojó al suelo para bloquear el remate.
En esa acción, la pelota impactó en su mano derecha, lo que desató el reclamo inmediato de todo River. La explicación oficial de la LPF quedó reflejada en el material difundido. El video comienza con una locución que detalla el criterio aplicado en la jugada: “Un jugador de River remata a la portería y el balón golpea en el brazo de un defensa dentro de su propia área, el cual lo tenía en posición acorde a sus movimientos y con su cuerpo por detrás, lo que configura una mano no sancionable. El equipo VAR, en claro uso de las consideraciones, interpreta correctamente confirmando la decisión de campo de no penal”.
Luego, se escucha el intercambio entre el árbitro principal y los encargados del VAR, Héctor Paletta y Jorge Broggi. Ramírez consulta en pleno análisis: “No veo si impacta en la mano, ¿donde impacta?”. Tras revisar las imágenes y descartar un fuera de juego previo, desde la cabina responden con una conclusión clara: “Le pega en la mano, pero tiene el cuerpo por detrás y la está cerrando al cuerpo. Bien, bien valorado”.
La difusión de estos audios volvió a poner en discusión los criterios arbitrales vinculados a las manos dentro del área, uno de los puntos más sensibles del reglamento actual. Desde la LPF explican que el objetivo es transparentar decisiones complejas y brindar herramientas para entender por qué una acción no es sancionada, aun cuando a simple vista pueda parecer infracción.
La publicación de audios del VAR no es nueva. La iniciativa comenzó en septiembre de 2023 y, en su primer año, se dieron a conocer 40 conversaciones. En 2024, el número ascendió a 54, mientras que en 2025, con Fernando Rapallini ya al frente de la gerencia técnica del arbitraje, la cifra se redujo notablemente a 11. En contraste, la primera fecha del Apertura 2026 ya mostró tres decisiones difundidas, incluyendo también acciones de los partidos entre Instituto y Vélez y San Lorenzo y Lanús.
Más allá de la explicación oficial, la jugada de Campi sigue siendo motivo de debate entre hinchas y analistas. Para River, fue una ocasión clara de penal que pudo haber ampliado la ventaja. Para el arbitraje, una acción bien resuelta dentro de los parámetros reglamentarios actuales, ahora respaldada públicamente por los audios del VAR.
