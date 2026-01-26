Mandó a la B a River y volvió al país 14 años después: "Estoy contento de estar acá"
Franco "Mudo" Vázquez llegó al país y volvió para ponerse la camiseta de Belgrano. Acordó su retorno al Pirata tras desvincularse del Cremonese.
Franco Vázquez concretó uno de los regresos más simbólicos del fútbol argentino. El mediocampista ofensivo, identificado de manera profunda con Belgrano, volverá a jugar en el club de Barrio Alberdi luego de 14 años de carrera en Europa. Tras desvincularse del Cremonese de Italia, el Mudo firmará contrato con el pase en su poder hasta diciembre de 2026, cerrando así un ciclo que ilusiona a los hinchas celestes y marca un hito en el mercado local.
El futbolista debutó en 2009 y se marchó a comienzos de 2012, apenas seis meses después de haber sido una de las figuras del histórico ascenso a Primera División en la Promoción frente a River. Aquella campaña lo catapultó al fútbol europeo y dio inicio a una trayectoria extensa y consolidada en ligas de primer nivel. Hoy, con mayor experiencia y recorrido, decidió volver al club que lo vio nacer futbolísticamente.
Tras arribar al país, el propio jugador expresó su alegría por este nuevo capítulo. “Estoy contento después de mucho tiempo. Estoy contento de estar acá. Habrá que hacer un par de cosas y después pensar en lo que viene. Tenía ganas de volver de hace bastante tiempo y se dio ahora. Estoy feliz y ahora a disfrutar”, declaró ante los medios, dejando en claro que el deseo de regresar estaba latente desde hacía tiempo.
En ese camino, también apareció el nombre de Ricardo Zielinski, entrenador con el que el Mudo tuvo uno de sus mejores momentos en Belgrano. Sin embargo, el propio Vázquez aclaró que su decisión iba más allá de los nombres. “Con el Ruso Zielinski tengo buena relación, pero la idea mia era igual volver. Se hizo larga la espera”, comentó el mediocampista nacido en Tanti, reforzando la idea de que el regreso era una cuenta pendiente personal.
El futbolista también se refirió al presente del equipo y al cariño del público. “Yo también quería volver. Se dio ahora. Al hincha le agradezco por el cariño y ojalá las cosas salgan bien. Vengo con rodaje y de un fútbol diferente. Al equipo lo veo bien. El otro dia ganaron un partido difícil en una cancha difícil”, expresó, en alusión al triunfo ante Rosario Central en Arroyito.
La extensa trayectoria del Mundo Vázquez tras salir de Belgrano
Tras su salida de Belgrano, Vázquez fue transferido al Palermo por 4.500.000 euros, donde compartió plantel con Paulo Dybala. Luego pasó por Rayo Vallecano, Sevilla -club que pagó 16 millones de euros y donde jugó durante cinco temporadas-, Parma y finalmente Cremonese. En el equipo italiano disputó 90 partidos y convirtió 15 goles, tres de ellos en la actual Serie A.
Además, el Mudo tuvo recorrido internacional a nivel selecciones. Jugó tres amistosos con la Selección Argentina en 2018 bajo la conducción de Lionel Scaloni, ante Guatemala, Irak y México, y también defendió los colores de Italia en 2015, enfrentando a Inglaterra y Portugal. Ahora, el fútbol lo devuelve a casa, con la expectativa de escribir un nuevo capítulo en Alberdi.
