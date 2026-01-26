Mandó a la B a River y volvió al país 14 años después: "Estoy contento de estar acá"

mudo vazquez 1

La extensa trayectoria del Mundo Vázquez tras salir de Belgrano

Tras su salida de Belgrano, Vázquez fue transferido al Palermo por 4.500.000 euros, donde compartió plantel con Paulo Dybala. Luego pasó por Rayo Vallecano, Sevilla -club que pagó 16 millones de euros y donde jugó durante cinco temporadas-, Parma y finalmente Cremonese. En el equipo italiano disputó 90 partidos y convirtió 15 goles, tres de ellos en la actual Serie A.

Además, el Mudo tuvo recorrido internacional a nivel selecciones. Jugó tres amistosos con la Selección Argentina en 2018 bajo la conducción de Lionel Scaloni, ante Guatemala, Irak y México, y también defendió los colores de Italia en 2015, enfrentando a Inglaterra y Portugal. Ahora, el fútbol lo devuelve a casa, con la expectativa de escribir un nuevo capítulo en Alberdi.