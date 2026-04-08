El posible 11 de Coudet para que River inicie su camino en Bolivia en la Copa Sudamericana
El entrenador apuesta por la base que viene en racha positiva y ajusta detalles para enfrentar a Blooming en el estreno por el segundo certamen más importante del continente.
River se prepara para iniciar su camino en la Copa Sudamericana 2026 y Eduardo Coudet ya tiene en mente la formación con la que buscará comenzar con el pie derecho ante Blooming, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Luego de una contundente victoria frente a Belgrano, el entrenador apunta a sostener la estructura que le viene dando resultados, aunque deberá resolver algunas ausencias obligadas y ciertas dudas en el mediocampo.
El equipo llega con confianza tras un arranque perfecto bajo la conducción del “Chacho”, que logró imponer rápidamente su idea y encadenar triunfos consecutivos. Este presente le permite planificar el debut internacional con mayor tranquilidad, apoyado en un funcionamiento que empieza a consolidarse. Sin embargo, no todo es ideal en la previa. Coudet no podrá contar con Maximiliano Salas ni con Marcos Acuña, ambos suspendidos por sanciones arrastradas de competencias internacionales anteriores.
A pesar de que las condiciones climáticas impidieron realizar una práctica formal de fútbol en la antesala del partido, el cuerpo técnico ya tiene bastante definido el equipo titular. En el arco se mantendría Santiago Beltrán, mientras que la línea defensiva sería la misma que viene de jugar: Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña.
En la mitad de la cancha, el doble pivote compuesto por Fausto Vera y Aníbal Moreno parece inamovible. Ambos jugadores han sido fundamentales en el equilibrio del equipo y volverían a ser titulares en el debut. La principal incógnita pasa por el tercer volante ofensivo, donde Coudet debe elegir entre Juan Fernando Quintero y Tomás Galván, dos opciones con características distintas.
En ofensiva, no habría demasiadas sorpresas: Sebastián Driussi y Facundo Colidio tienen su lugar asegurado tras su gran actuación en el último partido, mientras que la presencia de Ian Subiabre dependerá de su evolución física. El juvenil arrastra un golpe que lo obligó a salir en el encuentro ante Belgrano, por lo que será evaluado hasta último momento.
Además, el entrenador contará con variantes importantes en el banco de suplentes. Gonzalo Montiel y Germán Pezzella ya están recuperados y podrían sumar minutos si el partido lo requiere, al igual que Tobías Ramírez, reciente incorporación proveniente de Argentinos Juniors. En un escenario siempre exigente, la institución de Núñez intentará trasladar su buen momento al plano internacional y dar el primer paso en un torneo que aparece como uno de sus grandes objetivos del año.
La posible formación de River vs. Blooming por la Copa Sudamericana 2026
- River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo "Chacho" Coudet.
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