Platense vs. Corinthians, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV
El Calamar debuta por primera vez en el máximo torneo sudamericano y recibe a un gigante brasileño que llega golpeado y con cambios recientes.
Platense está a punto de escribir una de las páginas más importantes de su historia. Este jueves, el equipo de Vicente López hará su debut absoluto en la Copa Libertadores 2026 cuando reciba a Corinthians desde las 21 en el estadio Ciudad de Vicente López, por la primera fecha del Grupo E. Será una noche especial para el club, que afronta por primera vez el desafío de competir en el máximo torneo continental.
El Marrón logró su clasificación tras consagrarse campeón del Torneo Apertura del año pasado, en lo que significó el primer título de su historia. Aquella consagración, conseguida tras vencer 1-0 a Huracán en la final, le abrió las puertas de la Libertadores y le permitió codearse con los equipos más importantes de Sudamérica. Sin embargo, el sorteo no fue sencillo para el Calamar. El equipo integra un grupo exigente junto a Corinthians, Peñarol e Independiente Santa Fe, lo que lo obliga a sumar desde el inicio si pretende tener chances de avanzar a la siguiente fase.
En el plano local, el conjunto dirigido por Walter Zunino viene de empatar sin goles frente a Lanús y se ubica décimo en la Zona A con 15 puntos, a dos unidades de los puestos de clasificación a los playoffs. No obstante, el foco está puesto en este debut histórico, que concentra toda la atención del plantel y de sus hinchas.
El Timao por su parte, llega envuelto en un contexto complicado. El equipo paulista atraviesa un mal momento en el Brasileirao, donde se ubica en la parte baja de la tabla, lo que derivó en la salida de su entrenador Dorival Júnior. En su lugar asumió Fernando Diniz, quien intentará revertir la situación. Además, el conjunto brasileño no podrá contar con su máxima figura, Memphis Depay, quien sufrió un desgarro y estará fuera de las canchas durante varias semanas.
La crisis se profundizó en los últimos días con un episodio de tensión protagonizado por la barra del club, que increpó a los jugadores a la salida de un entrenamiento. "¿Te pensás que somos tarados? ¿Estás jodiendo? Estás en Corinthians. Acá hay que jugar al fútbol, mierda. Andate", le gritaron a Raniele, reflejando el clima interno que atraviesa el plantel.
En este contexto, el local buscará aprovechar el momento de su rival para dar el golpe en su debut. Con la ilusión de su gente y el impulso de su historia reciente, intentará convertir esta noche en un recuerdo imborrable.
Platense vs. Corinthians: probables formaciones
- Platense: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Walter Zunino.
- Corinthians: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Fernando Diniz.
Platense vs. Corinthians: otros datos
- Hora: 21:00.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Árbitro: Piero Maza (CHI).
- VAR: Juan Lara (CHI).
- TV: Fox Sports y Disney Premium+.
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