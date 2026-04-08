Platense vs. Corinthians, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV

El Marrón logró su clasificación tras consagrarse campeón del Torneo Apertura del año pasado, en lo que significó el primer título de su historia. Aquella consagración, conseguida tras vencer 1-0 a Huracán en la final, le abrió las puertas de la Libertadores y le permitió codearse con los equipos más importantes de Sudamérica. Sin embargo, el sorteo no fue sencillo para el Calamar. El equipo integra un grupo exigente junto a Corinthians, Peñarol e Independiente Santa Fe, lo que lo obliga a sumar desde el inicio si pretende tener chances de avanzar a la siguiente fase.