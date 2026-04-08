Gimnasia de La Plata vs. Camioneros, por la Copa Argentina 2026: hora, formaciones y TV
El Lobo enfrenta a Camioneros en Banfield en medio de una crisis deportiva, con la necesidad urgente de cambiar la imagen y avanzar de ronda.
Gimnasia de La Plata atraviesa un momento delicado y tendrá este jueves una oportunidad clave para empezar a revertirlo cuando enfrente a Camioneros por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El partido se disputará desde las 21 en el estadio Florencio Sola, escenario neutral donde el equipo platense intentará dejar atrás una racha negativa que derivó en la salida de su entrenador.
El conjunto tripero llega golpeado luego de caer 3-0 frente a Huracán en el Bosque, en lo que fue su tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura. Este resultado profundizó la crisis futbolística y llevó a la dirigencia a tomar una decisión drástica: la desvinculación de Fernando Zaniratto como director técnico. La salida del entrenador no estuvo exenta de polémica.
El propio Zaniratto utilizó sus redes sociales para manifestar su descontento con la decisión dirigencial y cuestionó la falta de continuidad en los proyectos: “Me echan del club, de mi casa, ante el primer mal momento. Nunca me saqué responsabilidad de estos último malos resultados, pero si ganábamos ayer éramos unos fenómenos y nos metíamos 6tos, perdimos y ciclo cumplido. ¿Éste es el proceso a mediano/largo plazo que tanto hablaron? Sé que en el fútbol mandan los resultados, pero tenemos que entender de dónde venimos. Coherencia por favor”, expresó con dureza.
En este contexto, el Lobo intentará reencontrarse con una versión más sólida para no sumar otro golpe en una temporada que comenzó con expectativas diferentes. Actualmente, el equipo se ubica en la undécima posición de la Zona B, a tres puntos de los puestos de clasificación a los playoffs, aunque con varios equipos por delante en la tabla.
Del otro lado estará Camioneros, un rival que llega en una situación completamente distinta. El conjunto de Esteban Echeverría, recientemente ascendido a la Primera B tras consagrarse campeón de la C, atraviesa un presente estable y acumula cinco partidos sin conocer la derrota. Con 12 puntos, se ubica en la mitad de la tabla y buscará dar el golpe ante un equipo de mayor categoría.
La Copa Argentina, conocida por sus sorpresas, aparece como un terreno ideal para que los equipos del ascenso se animen a competir de igual a igual frente a rivales de Primera División. En ese sentido, Camioneros intentará aprovechar el momento adverso de Gimnasia para avanzar de fase. El ganador de este cruce tendrá como próximo rival a Acassuso, que ya dio una de las sorpresas del torneo al eliminar a Newell’s con un contundente 2-0.
Gimnasia vs. Camioneros: probables formaciones
- Gimnasia: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Ariel Pereyra.
- Camioneros: Horacio Ramírez; Mirko Coronel, Sergio Díaz, Nicolás Sainz, Emanuel Del Bianco; Lucas Pérez Godoy, Saúl Nelle, Liam Silva, Lucas Brizuela; Federico Aguirre e Ignacio Huguenet. DT: Axel Clazón.
Gimnasia vs. Camioneros: otros datos
- Hora: 21:00
- Estadio: Florencio Sola
- Árbitro: Maximiliano Macheroni
- TV: TyC Sports
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