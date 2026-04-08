Gimnasia de La Plata vs. Camioneros, por la Copa Argentina 2026: hora, formaciones y TV

El propio Zaniratto utilizó sus redes sociales para manifestar su descontento con la decisión dirigencial y cuestionó la falta de continuidad en los proyectos: “Me echan del club, de mi casa, ante el primer mal momento. Nunca me saqué responsabilidad de estos último malos resultados, pero si ganábamos ayer éramos unos fenómenos y nos metíamos 6tos, perdimos y ciclo cumplido. ¿Éste es el proceso a mediano/largo plazo que tanto hablaron? Sé que en el fútbol mandan los resultados, pero tenemos que entender de dónde venimos. Coherencia por favor”, expresó con dureza.