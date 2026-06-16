El posteo de Conmebol para Argentina con guiño a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

A ambos lados también pueden verse los escudos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de la federación argelina, reforzando el contexto del partido que se disputará en Kansas City. Con este trabajo artístico, la casa madre del fútbol sudamericano buscó darle un marco especial al estreno de la vigente campeona del mundo.

La elección de Oktubre como fuente de inspiración no pasó inadvertida entre los usuarios de las redes sociales. El disco de Los Redondos ocupa un lugar privilegiado dentro de la cultura popular argentina y su portada es una de las imágenes más reconocidas del rock nacional. Por eso, la publicación generó una inmediata identificación entre los fanáticos, que interpretaron el homenaje como una manera de fusionar dos pasiones profundamente arraigadas en el país: la música y el fútbol.