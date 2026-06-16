El posteo de Conmebol para Argentina con guiño a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
La entidad sudamericana compartió una ilustración inspirada en la histórica portada de Oktubre. La obra acompaña el estreno de la Albiceleste frente a Argelia.
La cuenta oficial de la Conmebol eligió una manera muy especial de acompañar el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. A pocas horas del encuentro frente a Argelia, la entidad publicó una ilustración titulada “¡A brillar, Argentina!”, una pieza artística que rápidamente captó la atención de los hinchas por su fuerte inspiración en Oktubre, el legendario álbum que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota lanzó en 1986 y que se convirtió en una obra de culto dentro del rock argentino.
La imagen toma varios de los elementos visuales que caracterizan a aquella portada diseñada por Rocambole. Sobre un fondo predominantemente negro aparece una multitud de personajes dibujados en un estilo caricaturesco, con detalles resaltados en celeste y blanco. En lugar de los tonos rojizos que identifican al disco original, la composición adopta los colores de la bandera argentina para representar el clima de expectativa que rodea al equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Entre las figuras que integran la ilustración se destacan algunos de los grandes protagonistas de la historia reciente de la Selección. En la parte inferior sobresale el rostro de Lionel Messi, acompañado por otras referencias vinculadas al plantel campeón del mundo y al cuerpo técnico. También aparece Scaloni, uno de los máximos responsables de la transformación futbolística que llevó a la Albiceleste a conquistar la Copa América y posteriormente el Mundial de Qatar 2022.
El póster que publicó CONMEBOL para el partido de la Selección Argentina contra Argelia
La escena está cargada de detalles. En el centro y en la parte superior se observan varias banderas argentinas ondeando, reforzando la sensación de multitud y pertenencia. Detrás de los protagonistas se despliega una suerte de tribuna simbólica poblada por hinchas y personajes que remiten al universo popular que históricamente acompañó al seleccionado nacional.
La obra busca transmitir la unión entre el equipo y la gente en el comienzo de una nueva aventura mundialista. Además de las referencias argentinas, la Conmebol incorporó algunos elementos relacionados con el rival de turno. En la parte superior de la ilustración aparece una luna creciente acompañada por una estrella roja, símbolos asociados a la bandera de Argelia.
A ambos lados también pueden verse los escudos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de la federación argelina, reforzando el contexto del partido que se disputará en Kansas City. Con este trabajo artístico, la casa madre del fútbol sudamericano buscó darle un marco especial al estreno de la vigente campeona del mundo.
La elección de Oktubre como fuente de inspiración no pasó inadvertida entre los usuarios de las redes sociales. El disco de Los Redondos ocupa un lugar privilegiado dentro de la cultura popular argentina y su portada es una de las imágenes más reconocidas del rock nacional. Por eso, la publicación generó una inmediata identificación entre los fanáticos, que interpretaron el homenaje como una manera de fusionar dos pasiones profundamente arraigadas en el país: la música y el fútbol.
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