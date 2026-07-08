El primer 11 del Vasco Arruabarrena en Boca para jugar ante Athletico Paranaense en Salta
El Xeneize afrontará este miércoles su primer compromiso de pretemporada bajo el mando de Rodolfo Arruabarrena. El entrenador apostaría por una base de titulares.
La nueva etapa de Rodolfo Arruabarrena al frente de Boca tendrá este miércoles su primer examen dentro del campo de juego. El conjunto azul y oro enfrentará a Athletico Paranaense en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, en un amistoso de pretemporada que comenzará a las 21 y marcará el debut del entrenador en su segundo ciclo como director técnico del club.
Más allá de tratarse de un compromiso sin puntos en juego, el encuentro será una oportunidad importante para que el cuerpo técnico saque conclusiones de cara a los desafíos oficiales que tendrá el equipo durante el segundo semestre, donde deberá afrontar el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.
Pensando en este estreno, el "Vasco" tiene previsto presentar una formación con una importante presencia de futbolistas habitualmente considerados titulares, aunque también incluirá algunos jóvenes surgidos de las divisiones inferiores para comenzar a evaluar alternativas dentro del plantel profesional. Uno de los principales atractivos de la noche podría ser la presentación de Leandro Lozano, el único refuerzo incorporado hasta el momento. El lateral derecho aparece con grandes posibilidades de integrar el once inicial y tendría así sus primeros minutos con la camiseta xeneize.
En el arco volvería a estar Leandro Brey, quien terminó consolidándose como una de las piezas importantes del equipo durante el semestre anterior. El guardameta continuará siendo observado de cerca por el nuevo cuerpo técnico, que busca mantener una base sólida mientras implementa su idea futbolística. La defensa estaría integrada por Lozano en el sector derecho, Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa como marcadores centrales, mientras que Malcom Braida ocuparía el lateral izquierdo.
En la mitad de la cancha, el director técnico apostaría por Santiago Ascacibar para desempeñarse como volante interno por el costado derecho. A su lado aparecería Camilo Rey Domenech como mediocampista central, acompañado por el chileno Williams Alarcón sobre la izquierda, otro de los jugadores que intentará ganar protagonismo en esta nueva etapa.
En ataque, el entrenador también mantendría una mezcla entre experiencia y juventud. Ángel Romero ocuparía uno de los extremos, Miguel Merentiel volvería a ser la principal referencia ofensiva y el juvenil Leonel Flores completaría el tridente, en una oportunidad importante para seguir sumando minutos junto al plantel profesional.
Más allá del resultado, el principal objetivo será acumular rodaje competitivo y continuar ajustando aspectos futbolísticos antes del comienzo de la competencia oficial. Para Arruabarrena será, además, una buena oportunidad para observar rendimientos individuales y comenzar a definir quiénes tendrán mayor protagonismo en un semestre cargado de compromisos.
La posible formación de Boca para enfrentar a Athletico Paranaense
De esta manera, la probable formación de Boca sería con Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech y Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Leonel Flores.
La posible formación de Athletico Paranaense para visitar a Boca
Del otro lado estará un Athletico Paranaense que también utilizará el amistoso como parte de su preparación. El conjunto brasileño saldría con Santos; Claudinho, Arthur Dias, Juan Aguirre y Lucas Esquivel; Jadson, Felipinho; Stiven Mendoza, Bruno Zapelli, Leozinho y Renan Peixoto.
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