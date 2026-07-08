El primer 11 del Vasco Arruabarrena en Boca para jugar ante Athletico Paranaense en Salta

En ataque, el entrenador también mantendría una mezcla entre experiencia y juventud. Ángel Romero ocuparía uno de los extremos, Miguel Merentiel volvería a ser la principal referencia ofensiva y el juvenil Leonel Flores completaría el tridente, en una oportunidad importante para seguir sumando minutos junto al plantel profesional.

Más allá del resultado, el principal objetivo será acumular rodaje competitivo y continuar ajustando aspectos futbolísticos antes del comienzo de la competencia oficial. Para Arruabarrena será, además, una buena oportunidad para observar rendimientos individuales y comenzar a definir quiénes tendrán mayor protagonismo en un semestre cargado de compromisos.

La posible formación de Boca para enfrentar a Athletico Paranaense

De esta manera, la probable formación de Boca sería con Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech y Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

La posible formación de Athletico Paranaense para visitar a Boca

Del otro lado estará un Athletico Paranaense que también utilizará el amistoso como parte de su preparación. El conjunto brasileño saldría con Santos; Claudinho, Arthur Dias, Juan Aguirre y Lucas Esquivel; Jadson, Felipinho; Stiven Mendoza, Bruno Zapelli, Leozinho y Renan Peixoto.