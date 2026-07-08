Boca vs. Athletico Paranaense, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV

En cuanto al mercado de pases, el club continúa realizando movimientos para reforzar el plantel. Hasta el momento, Leandro Lozano aparece como la incorporación confirmada que ya trabaja junto al grupo, aunque la dirigencia también cerró la llegada del arquero colombiano Álvaro Montero, procedente de Vélez. Por otra parte, la situación de Sebastián Villa todavía no registra una resolución definitiva.

El calendario que afrontará el conjunto azul y oro en las próximas semanas será exigente. Apenas ocho días después del amistoso frente a Athletico Paranaense, el equipo disputará los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Sarmiento. Posteriormente llegará uno de los grandes objetivos del semestre: la serie de repechaje de la Copa Sudamericana ante O'Higgins.

La posible formación de Boca vs. Athletico Paranaense por un amistoso

Pensando en el compromiso de esta noche, el director técnico analiza diferentes alternativas para conformar la formación inicial. Entre las principales dudas aparecen algunos puestos de la defensa y del mediocampo, además de las variantes ofensivas que podrían acompañar a Miguel Merentiel.

La probable alineación de Boca sería con Leandro Brey; Dylan Gorosito o Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón o Williams Alarcón; Iker Zufiaurre o Ángel Romero, Miguel Merentiel y Leonel Flores.