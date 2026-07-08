Boca vs. Athletico Paranaense, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV
El Xeneize afrontará en Salta su primer compromiso abierto al público bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena en su regreso al club.
Boca comenzará este miércoles una nueva etapa bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena. El entrenador tendrá su primer compromiso informal desde que inició su segundo ciclo al frente del conjunto de la Ribera cuando el equipo enfrente a Athletico Paranaense en un amistoso internacional que se disputará desde las 21 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.
El encuentro representa una importante oportunidad para que el cuerpo técnico continúe ajustando detalles antes del comienzo de la competencia oficial. Después de varias semanas de entrenamientos y de algunos ensayos disputados a puertas cerradas, el Xeneize volverá a presentarse frente a su público con la intención de seguir consolidando una idea futbolística para el segundo semestre.
Para este compromiso se acordó un reglamento especial. Ambos equipos podrán realizar hasta ocho modificaciones distribuidas en tres ventanas durante el partido. Además, en caso de igualdad al finalizar los 90 minutos, no habrá tiempo suplementario ni definición mediante penales, ya que el objetivo principal es sumar rodaje competitivo.
Cómo llega Boca al primer amistoso de la segunda era Arruabarrena
El conjunto de La Boca llega a este amistoso luego de enfrentar en dos oportunidades a Defensa y Justicia en Casa Amarilla. En el primero de esos ensayos igualó 1-1 gracias a un gol convertido por Ángel Romero, mientras que en el segundo logró una victoria por 1-0 con un tanto de Miguel Merentiel.
Más allá de esos resultados, el Vasco aprovechó ambos encuentros para observar variantes, evaluar rendimientos individuales y comenzar a definir la estructura del equipo que buscará protagonismo tanto en el ámbito local como internacional durante los próximos meses.
En cuanto al mercado de pases, el club continúa realizando movimientos para reforzar el plantel. Hasta el momento, Leandro Lozano aparece como la incorporación confirmada que ya trabaja junto al grupo, aunque la dirigencia también cerró la llegada del arquero colombiano Álvaro Montero, procedente de Vélez. Por otra parte, la situación de Sebastián Villa todavía no registra una resolución definitiva.
El calendario que afrontará el conjunto azul y oro en las próximas semanas será exigente. Apenas ocho días después del amistoso frente a Athletico Paranaense, el equipo disputará los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Sarmiento. Posteriormente llegará uno de los grandes objetivos del semestre: la serie de repechaje de la Copa Sudamericana ante O'Higgins.
La posible formación de Boca vs. Athletico Paranaense por un amistoso
Pensando en el compromiso de esta noche, el director técnico analiza diferentes alternativas para conformar la formación inicial. Entre las principales dudas aparecen algunos puestos de la defensa y del mediocampo, además de las variantes ofensivas que podrían acompañar a Miguel Merentiel.
La probable alineación de Boca sería con Leandro Brey; Dylan Gorosito o Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón o Williams Alarcón; Iker Zufiaurre o Ángel Romero, Miguel Merentiel y Leonel Flores.
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