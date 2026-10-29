Se llama Riquelme, juega con Lionel Messi y convirtió su primer gol en Inter Miami
El brasileño de 20 años llegó desde Palmeiras y marcó ante Cincinnati tras una asistencia de Rodrigo De Paul. Su nombre es un homenaje al ídolo de Boca.
Riquelme Fillipi se convirtió en protagonista de Inter Miami al marcar el gol que permitió rescatar un empate 2-2 frente a Cincinnati. El delantero brasileño, de apenas 20 años, aprovechó una asistencia de Rodrigo De Paul para definir dentro del área y celebrar su primera conquista con Las Garzas, en su quinto partido con el equipo de Lionel Messi.
¿Quién es Riquelme Fillipi, la apuesta de Inter Miami?
El extremo llegó desde Palmeiras hace poco más de un mes, en una operación cercana a los cuatro millones de dólares por el 60% de su pase. El club estadounidense también se aseguró una opción para adquirir otro 30% por dos millones de dólares. El futbolista firmó un contrato por cuatro temporadas.
Su recorrido comenzó en las divisiones inferiores del Verdao, al que se incorporó en 2021. En 2025 tuvo una temporada destacada en la categoría Sub-20: disputó 42 partidos, convirtió 23 goles y entregó cuatro asistencias. En total, acumuló 30 tantos en 80 presentaciones juveniles.
Además, conquistó los campeonatos brasileños Sub-17 de 2022 y 2023, y los títulos Sub-20 de 2024 y 2025. También levantó la Copa de Brasil juvenil y otros trofeos estaduales. Con la Selección brasileña Sub-17 disputó 11 encuentros y anotó dos goles.
Su participación en el primer equipo de Palmeiras, sin embargo, fue reducida. Durante 2026 sumó apenas 11 partidos bajo la conducción de Abel Ferreira, una situación que favoreció su salida hacia la MLS en busca de mayor continuidad.
¿Por qué se llama Riquelme, como el ídolo de Boca?
El nombre del atacante también esconde una historia vinculada con el fútbol argentino. Su padre, Fábio Adriano Rodrigues de Souza, era admirador de Juan Román Riquelme y decidió homenajearlo al elegir el nombre de su hijo.
En una entrevista con la FIFA, contó que su intención inicial era llamarlo “Román Riquelme”, aunque su esposa no estuvo de acuerdo. Finalmente, encontró una alternativa para mantener el tributo al ídolo xeneize: “Dije que iba a ponerle al menos Riquelme”.
Así, el joven brasileño lleva en su nombre la marca de uno de los máximos referentes del Xeneize y ahora comparte plantel con la Pulga en la institución de Fort Lauderdale. Su primer gol con el conjunto estadounidense representa un paso importante en su intento por ganarse un lugar en el fútbol norteamericano.
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