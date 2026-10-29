Se llama Riquelme, juega con Lionel Messi y convirtió su primer gol en Inter Miami

¿Por qué se llama Riquelme, como el ídolo de Boca?

El nombre del atacante también esconde una historia vinculada con el fútbol argentino. Su padre, Fábio Adriano Rodrigues de Souza, era admirador de Juan Román Riquelme y decidió homenajearlo al elegir el nombre de su hijo.

En una entrevista con la FIFA, contó que su intención inicial era llamarlo “Román Riquelme”, aunque su esposa no estuvo de acuerdo. Finalmente, encontró una alternativa para mantener el tributo al ídolo xeneize: “Dije que iba a ponerle al menos Riquelme”.

Así, el joven brasileño lleva en su nombre la marca de uno de los máximos referentes del Xeneize y ahora comparte plantel con la Pulga en la institución de Fort Lauderdale. Su primer gol con el conjunto estadounidense representa un paso importante en su intento por ganarse un lugar en el fútbol norteamericano.