El rating explotó por el amistoso de Argentina con Mauritania: llegó a medir casi 30 puntos

El punto más alto de la transmisión se dio durante el primer tiempo, cuando el rating tocó los 29,7 puntos, una cifra que en el escenario actual de la televisión argentina se ubica en niveles muy altos, propios de acontecimientos especiales y de enorme convocatoria. En comparación con el promedio habitual de la TV abierta, donde los programas exitosos suelen moverse bastante por debajo de esos valores, el rendimiento del partido se destacó con claridad.