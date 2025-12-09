El Real Madrid profundiza su crisis interna y Xabi Alonso queda bajo ultimátum
El ciclo de Xabi Alonso atraviesa su peor momento en el Real Madrid, debilitado por una interna con figuras como Vinicius y bajo la presión de un posible relevo.
El proceso de Xabi Alonso en el Real Madrid, que comenzó con ilusión y resultados contundentes, atraviesa hoy un momento límite. Según publicó el diario español Marca, la interna entre el entrenador y referentes del plantel generó un quiebre de autoridad que lo dejó expuesto ante la directiva y bajo un clima de incertidumbre creciente.
La apuesta por el entrenador pretendía romper con el modelo de conducción clásico del club, basado en técnicos como Carlo Ancelotti o Zinedine Zidane, caracterizados por una gestión más blanda y jerarquizada. Su llegada buscaba una identidad moderna, similar a la de Mikel Arteta en el Arsenal, con un Real Madrid disciplinado y tácticamente exigente.
El técnico había brillado en el Bayer Leverkusen transformando al equipo en campeón y convirtiendo futbolistas poco conocidos en figuras de elite. Su plan en Madrid tenía un eje claro: construir todo alrededor de Kylian Mbappé, rodeándolo de jugadores comprometidos, y exigir sacrificio defensivo a figuras como Vinicius Junior, lo que derivó en varias suplencias del brasileño durante el arranque.
Los primeros resultados fueron inmejorables: 13 victorias en 14 partidos, un inicio histórico que consolidó a Franco Mastantuono, Brahim Díaz y Rodrygo como piezas clave. “Mastantuono era soldado y ejemplo, que es lo que quería Alonso en sus primeros días como entrenador”, remarcó Marca.
Pese al buen comienzo, el vínculo con ciertos referentes comenzó a deteriorarse. Vinicius, Jude Bellingham y Federico Valverde expresaron su malestar por los métodos del técnico, y la situación explotó durante el clásico ante el Barcelona.
Con veinte minutos por jugar, Alonso decidió reemplazar a Vinicius y el brasileño reaccionó de manera visible ante todo el estadio Santiago Bernabéu. El club decidió no sancionar la indisciplina ni respaldar públicamente al entrenador, un gesto que marcó un antes y un después: Xabi Alonso “perdió poder” y quedó sin respaldo ante el plantel. A partir de entonces, el equipo perdió la intensidad y la disciplina que habían marcado el inicio del ciclo, y la propuesta táctica original comenzó a diluirse.
Según Cadena SER, la dirigencia del Real Madrid mantuvo encuentros privados para debatir el futuro del técnico. Manu Carreño explicó en El Larguero: “En el Madrid la sensación es que no quieren echar a Xabi Alonso, salvo que no haya remedio. Es una figura que respetan por lo que ha sido en su corta etapa como entrenador y por como fue como jugador del Real Madrid, pero los resultados mandan en el fútbol”.
Además, detalló: “Hubo una cumbre con algunos miembros de la junta directiva del Real Madrid. En esa junta había algunos miembros que eran partidarios de cesar a Xabi Alonso anoche y otros eran partidarios de mantener la calma”. Y agregó que “hay dos hombres preparados como medida provisional que se pondrían ahí a las órdenes”, en referencia a Solari y Arbeloa. Sobre Zinedine Zidane, la emisora fue concluyente: “No es Zidane, no se va a sentar en el banquillo del Real Madrid“.
Xabi Alonso admite la presión en la previa del duelo con el Manchester City
En la antesala del partido de Champions League ante el Manchester City, el entrenador reconoció la tensión del momento. “Cuando uno entrena al Real Madrid tiene que estar preparado para estas situaciones”, expresó. “Estamos mentalizados para afrontar todo lo que nos toca. El equipo está unido y convencido de que podemos ganar mañana. Para ello tenemos que jugar un buen partido, con un buen ritmo y una buena intensidad”.
Respecto a la última derrota ante el Celta, sostuvo: “Ya hemos sacado las conclusiones y en la cabeza solo está el City. Es la Champions, jugamos en el Bernabéu y estoy seguro de que el ambiente va a ser especial y diferente por la energía que se crea. Eso es lo que está ahora en nuestra cabeza".
Luego agregó: “Esto es un equipo y vamos todos unidos de la mano. Estoy con muchas ganas de todo lo que viene, que empieza mañana. Desde ayer se va cerrando lo del Celta y hoy está solo el City. En el fútbol se puede girar rápido la perspectiva y estamos en ese momento”. Y cerró: “Mi foco está en el campo, en el City. Estoy focalizado en eso".
