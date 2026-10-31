La formación de Boca para el Superclásico ante River en la Bombonera
Sin demasiadas dudas, el entrenador Rodolfo Arruabarrena define el equipo para recibir al "Millonario" este domingo.
En la antesala de un choque decisivo por la penúltima fecha del Torneo Clausura, Boca se prepara para recibir a River este domingo en La Bombonera; y Rodolfo Arruabarrena ultimaba los detalles en la formación, con un cambio confirmado en la defensa y un interrogante abierto en el tridente de ataque.
Con la meta de pisar fuerte ante el rival de toda la vida y asegurar su lugar en lo más alto de la tabla anual, el entrenador tiene prácticamente definidos los nombres para saltar al campo de juego, apostando a la base que le dio solidez al equipo en los compromisos más complejos del semestre.
Lautaro Blanco vuelve al lateral izquierdo
La principal novedad en el equipo titular será el retorno de Lautaro Blanco al carril izquierdo de la defensa. El lateral, que descansó frente a Independiente debido a una molestia física acumulada por la seguidilla de partidos, volverá a ocupar su lugar desde el arranque en reemplazo de Malcom Braida, quien aguardará su chance en el banco de suplentes.
El resto de la línea defensiva y el bloque medio no presentará sorpresas. Arruabarrena mantendrá la estructura habitual, con la franja central sostenida por el tridente de contención y juego compuesto por Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado.
Tres nombres para dos lugares en la delantera
Con el uruguayo Miguel Merentiel ratificado como la referencia de área, la única duda del DT pasa por saber quiénes lo acompañarán por las bandas en el frente de ataque. Hay tres futbolistas para dos puestos: Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco.
Frente a Independiente, el entrenador apostó inicialmente por la dupla Velasco-Flores. Sin embargo, el ingreso de Villa en el segundo tiempo resultó determinante para romper el cero y asistir a Facundo Herrera en el gol del triunfo agónico, una actuación que le dio un fuerte impulso al atacante colombiano para meterse desde el arranque en el XI inicial.
La probable formación de Boca vs. River por el Torneo Apertura
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco o Sebastián Villa.
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