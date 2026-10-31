La formación de Boca para el Superclásico ante River en la Bombonera

Frente a Independiente, el entrenador apostó inicialmente por la dupla Velasco-Flores. Sin embargo, el ingreso de Villa en el segundo tiempo resultó determinante para romper el cero y asistir a Facundo Herrera en el gol del triunfo agónico, una actuación que le dio un fuerte impulso al atacante colombiano para meterse desde el arranque en el XI inicial.

La probable formación de Boca vs. River por el Torneo Apertura

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco o Sebastián Villa.