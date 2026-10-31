Cómo le fue a Rodolfo Arruabarrena en los Superclásicos

El tramo más complejo de su ciclo estuvo marcado por los cruces de eliminación directa internacional:

Sudamericana 2014: Tras el 0-0 en la ida, su equipo cayó 1-0 en el Monumental con el recordado gol de Leonardo Pisculichi.

Libertadores 2015: Sufrió una derrota 1-0 en el choque de ida por el penal de Carlos Sánchez, en una serie que no pudo completarse en La Bombonera tras el episodio del gas pimienta.

Sin embargo, en el plano local el "Vasco" mantuvo una efectividad impecable con el buzo xeneize. En el torneo de 2015 logró vencer a River en los dos enfrentamientos del año: un 2-0 en La Bombonera con gritos sobre la hora de Cristian Pavón y Pablo Pérez, y un festejo 1-0 como visitante gracias a un gol de Nicolás Lodeiro.

Ese triunfo en Núñez había sido su último registro oficial frente a la banda roja. Este domingo, Arruabarrena buscará aprovechar la localía para equilibrar un historial como DT que, hasta el momento, se mantiene desfavorable.