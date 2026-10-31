Cómo le fue a Rodolfo Arruabarrena en los Superclásicos
El actual entrenador de Boca ya enfrentó a River tanto en su trayectoria de jugador como en su primera etapa como DT del "Xeneize".
Este domingo, desde las 15:00 en La Bombonera, Rodolfo Arruabarrena sumará un nuevo capítulo a su extensa historia en los Superclásicos. El entrenador de Boca dirigirá su décimo encuentro frente a River, registrando un total de 24 enfrentamientos ante el rival de toda la vida sumando su etapa como futbolista (14 partidos) y como director técnico (9 cotejos).
Un repaso detallado por sus números revela una curiosidad: el Vasco ostenta una efectividad sensiblemente superior luciendo la camiseta azul y oro dentro del campo de juego que desde el banco de los suplentes.
La etapa de Rodolfo Arruabarrena como jugador: de la expulsión inicial al histórico 3-0 y el gol de cabeza
Como futbolista, Arruabarrena disputó 14 partidos oficiales contra River vistiendo las camisetas de Boca y de Tigre. Su inicio estuvo lejos de ser el ideal: debutó con una expulsión a los 70 minutos en un 0-0 por la Supercopa 1994 y, meses más tarde, sufrió una caída 3-0 en La Bombonera por el Torneo Apertura.
Sin embargo, la racha cambiaría pronto:
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El primer triunfo: El 18 de junio de 1995 festejó una recordada victoria por 4-2 en el Monumental bajo la conducción de Silvio Marzolini.
Su único gol superclásico: Tuvo lugar el 11 de abril de 1998, cuando marcó de cabeza a los 73 minutos para sellar el 3-1 parcial (que luego terminaría 3-2) del Boca conducido por el "Bambino" Veira.
Partidos de colección: Se despidió de los Superclásicos con la camiseta de Boca en el histórico triunfo 3-0 por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2000 (la noche del "Muletazo" de Martín Palermo). Ya en el final de su carrera, integró el equipo de Tigre que goleó 5-1 a River en Núñez por el Clausura 2010.
El recorrido del "Vasco" Arruabarrena como DT: el contraste entre los mano a mano internacionales y los torneos locales
En su faceta de entrenador, el camino comenzó dirigiendo a Tigre (un empate 0-0 y una caída 3-2) antes de asumir el mando en La Ribera. Ya al frente de Boca, su debut en el clásico fue bajo un diluvio en Núñez (1-1 con tantos de Lisandro Magallán y Germán Pezzella).
El tramo más complejo de su ciclo estuvo marcado por los cruces de eliminación directa internacional:
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Sudamericana 2014: Tras el 0-0 en la ida, su equipo cayó 1-0 en el Monumental con el recordado gol de Leonardo Pisculichi.
Libertadores 2015: Sufrió una derrota 1-0 en el choque de ida por el penal de Carlos Sánchez, en una serie que no pudo completarse en La Bombonera tras el episodio del gas pimienta.
Sin embargo, en el plano local el "Vasco" mantuvo una efectividad impecable con el buzo xeneize. En el torneo de 2015 logró vencer a River en los dos enfrentamientos del año: un 2-0 en La Bombonera con gritos sobre la hora de Cristian Pavón y Pablo Pérez, y un festejo 1-0 como visitante gracias a un gol de Nicolás Lodeiro.
Ese triunfo en Núñez había sido su último registro oficial frente a la banda roja. Este domingo, Arruabarrena buscará aprovechar la localía para equilibrar un historial como DT que, hasta el momento, se mantiene desfavorable.
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