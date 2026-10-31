Cómo le fue a Leonardo Ponzio en los Superclásicos
El actual entrenador de River supo ser "la bestia negra" de Boca en una seguidilla que incluyó dos finales y cinco eliminaciones consecutivas.
Leonardo Ponzio es un nombre con peso propio en la historia grande de River. El futbolista más ganador de la institución y el 15° con más presencias no solo ostenta dos Copas Libertadores en su haber, sino que fue uno de los grandes abanderados de la transformación táctica y mental del "Millonario" en el Superclásico.
Aunque su historial de partidos oficiales marca una diferencia estrecha de +2 (disputó 23 encuentros, con 8 victorias, 9 empates y 6 derrotas), el "León" fue titular y capitán en dos finales ganadas y en cinco eliminaciones consecutivas frente al rival de toda la vida.
Leonardo Ponzio en River: del primer grito al inicio de una época dorada
Su primer ciclo en el club entre 2007 y 2009 dejó un saldo modesto (un triunfo, un empate y dos caídas). Sin embargo, tras su regreso para devolver a River a Primera División, la historia dio un vuelco. En el primer clásico tras su retorno le convirtió un gol a Boca en el Monumental, pero fue en 2014 cuando comenzó a forjar su mística superclásica.
En la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2014, Ponzio firmó una actuación consagratoria en la victoria 1-0 que inició la racha internacional de la mano de Marcelo Gallardo. Su marca asfixiante, el despliegue físico e intensidad al límite del reglamento transformaron al volante central en una verdadera "pesadilla" para el equipo xeneize.
Su presencia en cancha era tan determinante que infundía presión constante en los rivales y árbitros (acumuló 9 tarjetas amarillas en el historial). Una muestra del clima que generaba ocurrió en septiembre de 2015: amonestado desde temprano y ante las constantes protestas del plantel visitante pidiendo su expulsión, el DT decidió reemplazarlo a los 36 minutos del primer tiempo para evitar quedarse con diez.
La consagración de Leonardo Ponzio como capitán en 2018
El pico máximo del santafesino contra el clásico rival llegó en 2018, ya con 36 años y luciendo el brazalete de capitán. En ese año histórico, Ponzio fue la voz de mando en la cancha durante la conquista de la Supercopa Argentina en Mendoza, en el triunfo en La Bombonera por la Superliga y en la histórica final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu, donde alzó el trofeo en el triunfo 3-1.
En el tramo final de su carrera sumó tres capítulos más. Tras un empate 2-2 en La Boca y la amarga definición por penales en la Copa de la Liga 2021 —donde malogró su remate en un equipo diezmado por un brote de COVID-19—, el destino le guardó una última alegría.
Su retiro de los Superclásicos en cancha fue en la tarde brillante de Julián Álvarez, en el triunfo 2-1 en Núñez de octubre de 2021. Ahora, desde el banco de suplentes y al frente del primer equipo, Ponzio buscará trasladar ese espíritu ganador a una nueva edición del partido más importante del país.
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