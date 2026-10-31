Cómo le fue a Leonardo Ponzio en los Superclásicos

La consagración de Leonardo Ponzio como capitán en 2018

El pico máximo del santafesino contra el clásico rival llegó en 2018, ya con 36 años y luciendo el brazalete de capitán. En ese año histórico, Ponzio fue la voz de mando en la cancha durante la conquista de la Supercopa Argentina en Mendoza, en el triunfo en La Bombonera por la Superliga y en la histórica final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu, donde alzó el trofeo en el triunfo 3-1.

En el tramo final de su carrera sumó tres capítulos más. Tras un empate 2-2 en La Boca y la amarga definición por penales en la Copa de la Liga 2021 —donde malogró su remate en un equipo diezmado por un brote de COVID-19—, el destino le guardó una última alegría.

Su retiro de los Superclásicos en cancha fue en la tarde brillante de Julián Álvarez, en el triunfo 2-1 en Núñez de octubre de 2021. Ahora, desde el banco de suplentes y al frente del primer equipo, Ponzio buscará trasladar ese espíritu ganador a una nueva edición del partido más importante del país.